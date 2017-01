Politik Friedenfels

26.01.2017

Da kommen 40 000 bis 60 000 Euro zusammen, schätzt zweiter Bürgermeister Oskar Schuster. Doch die Arbeiten dulden wohl keinen Aufschub. Die Dachkuppel der Steinwaldhalle muss repariert werden.

In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend befassten sich die Räte intensiv mit der in die Jahre gekommenen Dacheindeckung. Den Antrag dazu hatte die UFW-/FW-Fraktion gestellt. Zweiter Bürgermeister Oskar Schuster, der für den verhinderten ersten Bürgermeister Gottfried Härtl die Sitzung leitete, legte Fotoaufnahmen vor, die die Schäden und Mängel der Dachkonstruktion aufzeigten. Um einer weiter um sich greifenden Schädigung der Dachkuppel und der darunter befindlichen Holzkonstruktion vorzubeugen, trat Schuster für eine umgehende Ausschreibung und Vergabe der nötigen Sanierung ein. Nach einer kurzen und sachlichen Diskussion im Gemeinderat einigte man sich, bis zur nächsten Sitzung im Februar einen Architekten zu beauftragen, der nach einer technischen Begutachtung das Ausmaß der Beschädigung prüft. Einig waren sich die Räte, dass die Sanierung in den Sommerferien abgeschlossen sein sollte. Sachliche Diskussionen und am Ende einstimmig gefasste Beschlüsse gab es am Mittwoch auch bei allen anderen auf der Tagesordnung stehenden Punkten. So herrschte Einverständnis bei den Änderungen der Regionalpläne für die Region Oberpfalz-Nord und bei der Rechnung über Rodungsarbeiten im Gemeindegebiet im Herbst 2016. Dabei wurden die Pflanzstreifen im Gewerbegebiet, Bäume und Sträucher bei der Steinwaldhalle, beim Dorfweiher und bei der Flutlichtanlage in der Ortsmitte zurückgeschnitten und teilweise entfernt. Auf insgesamt 4700 Euro beliefen sich die Kosten für die Abholzung, den Abtransport und die Häckselarbeiten. Durch die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos im November musste die alte Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Friedenfels aufgehoben und ein Neuerlass genehmigt werden. Das Gremium stand einstimmig hinter den Pauschalsätzen vom Bayerischen Gemeindetag. Die Streckenkosten für das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 betragen bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren 7,36 Euro pro Kilometer. Die Kosten für die Ausrückestunden wurden auf 117,80 Euro festgelegt.