Politik Friedenfels

14.05.2017

14.05.2017

Alle Ehrenämter im Kreisvorstand sowie die Plätze für die Delegierten zu den Bezirks- und Landesversammlungen waren zügig besetzt. Die Frauen-Union (FU) im Landkreis Tirschenreuth stellte in der Schloßschänke die Weichen für die politische Arbeit in den nächsten Jahren.

Gemeinsam sind wir stark

"Kräfte bündeln"

Rosen zum Muttertag

Neuwahlen ohne Probleme Keine Probleme mit den Neuwahlen des Tirschenreuther Kreisverbandes der Frauen-Union hatte CSU-Kreisgeschäftsführer Christian Doleschal, der zusammen mit Tobias Reiß und Gottfried Härtl folgendes Ergebnis verkündete. Die neue Vorstandschaft bis 2019: Kreisvorsitzende ist Tina Zeitler, Plößberg; stellvertretende Kreisvorsitzende Olga Luft aus Tirschenreuth, Rita Ponnath aus Kemnath, Alexandra Weiß aus Mitterteich, Christa Wölfl aus Konnersreuth. Schatzmeisterin ist Inge Härtl aus Konnersreuth; Schriftführerinnen sind Christine Ernstberger aus Mitterteich und Monika Greger, Waldershof. Beisitzerinnen sind Carolin Böckl aus Erbendorf; Sandra Doß aus Mitterteich; Gabriele Härtl aus, Friedenfels, Sandra Kellermann aus Erbendorf, Elisabeth Nickl aus Kemnath, Rita Ott aus Plößberg; Maria Wende aus Kemnath, Elisabeth Zintl aus Kemnath. Kassenprüferinnen sind Elisabeth Kien aus Konnersreuth und Petra Sommer-Stark aus Waldsassen. (bsc)

Familie heißt doch nicht, Kinder bekommen, abgeben und dann weiter wie zuvor. Frauen-Union Kreisvorsitzende Tina Zeitler

(bsc) Die bisherige Kreisvorsitzende der Frauen-Union, Tina Zeitler, wurde beim Treffen des Kreisverbands am Wochenende in der Schloßschänke in ihrem Amt bestätigt. Umfangreich die Aktivitäten des Kreisverbandes im vergangenen Jahr, wie dem Bericht der Vorsitzenden zu entnehmen war. Zeitler lobte in ihrem Tätigkeitsbericht das breite und harmonische Engagement ihrer Mitstreiterinnen im Vorstand und hob hervor, dass vieles gemeinsam angegangen und geschafft wurde. Ein Glanzlicht: Der gemeinsame Sommerempfang auf Burg Falkenberg. Auch eine Mitgliederwerbeaktion, eine Konferenz der Ortsvorsitzenden und ein gemeinsamer Ehrenabend fanden die Zustimmung der 462 Mitglieder in den Ortsverbänden.Dies alles, so Tina Zeitler, wurde nach dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" durchgeführt. Diese Stärke und den gezeigten Zusammenhalt brauche man jetzt für den Bundestagswahlkampf, die Landtagswahl im nächsten Jahr und danach für die Europawahl, meinte die Kreisvorsitzende und fuhr fort: "Die CSU hat sich groß auf die Fahnen geschrieben, dass sie die Familie besonders fördern und unterstützen wird. Das ist sehr anerkennenswert und in meinen Augen auch sehr wichtig, ist die Familie doch die Basis unserer Gesellschaft." Bei der Auftaktveranstaltung der CSU-Zukunftswochen habe das Thema Familie im Fokus gestanden. Dabei anwesend war auch die Ministerin für Arbeit, Soziales und Familie, Emilia Müller, erklärte Tina Zeitler. Beim Beleuchten des Begriffs "Familie", stelle man fest wie breitgefächert dieses Thema ist. Bei der JU stünden Themen wie Ausbildung und Wohneigentum im Vordergrund. "Bei uns und in unserem Alter, wenn die Kinder erwachsen sind, bilden die Pflege von Angehörigen und die Aussicht auf Rente, Schwerpunkte." Darüber sei schon vergangenes Jahr häufig gesprochen worden. Tina Zeitler nannte das Stichwort Altersarmut. "Ein Dilemma, dass vor allem uns Frauen betrifft, so die Kreisvorsitzende. "Mit Kindern, stellen wir die Erziehung in den Vordergrund, zulasten der Verdienstzeit. Und wenn die Kinder älter werden, können wir oftmals nur in Teilzeit unserem Beruf nachgehen. Wer jetzt keinen gut bezahlten Job hat, hat später für die Rente schlechte Karten". Tina Zeitler erzählte, dass sie in einer Gesprächsrunde die Altersarmut zum Thema gemacht hatte - und zur Antwort bekam, dass dafür die Kinderbetreuung ausgebaut worden wäre, damit die Frauen so bald wie möglich wieder voll berufstätig sein können. "Über diese Antwort war ich ehrlich gesagt sprachlos", so Tina Zeitler. "Familie heißt doch nicht, Kinder bekommen, abgeben und dann weiter wie zuvor. Das ganze Thema sei doch viel komplexer. "Immer mehr junge Mütter leiden unter Erschöpfungszuständen und können den Alltag nicht mehr alleine meistern." Dies könne doch nicht das Ziel sein. "So werden die Familien doch geschwächt, wenn jeder nur noch hetzt, den Tagesablauf nur noch schrittweise abhakt, anstatt gemeinsam zu leben." Familie sein funktioniere nur gemeinsam. "Das müssen wir stärken und unterstützen", meinte die Kreisvorsitzende.Breit gefächerte Unterstützung bekam die Frauen-Union in den Grußworten. Sowohl Landtagsabgeordneter Tobias Reiß als auch JU-Kreisvorsitzender Matthias Grundler lobten die Arbeit der Frauen-Union im Kreisverband und stellten gemeinsames Handeln in den Vordergrund. "Wir müssen unsere Kräfte bündeln für die anstehenden Wahlen", betonten beide Redner und freuten sich auf einen gemeinsamen Wahlkampf.Ein nicht alltägliches Versammlungsereignis wartete auf die Besucherinnen der Kreisdelegiertenversammlung am Ende ihrer zweistündigen Zusammenkunft. MdL Tobias Reiß und CSU-Kreisgeschäftsführer Christian Doleschal überraschten die Damen beim Verlassen der Schloßschänke am Hauptausgang mit einer langstieligen roten Rose. "Der anstehende Muttertag sei der Anlass und ein kleines Dankeschön für die Unterstützung", war ihr Tenor.