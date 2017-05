Politik Friedenfels

12.05.2017

0 12.05.2017

(bsc) "Intensiv diskutiert, jedoch gemeinsam getragen", meinte Bürgermeister Gottfried Härtl nach fast 90 Minuten Debatte über den Haushalt 2017. Dem letztlich einstimmigen Beschluss ging in der Gemeinderatssitzung ein zähes Ringen und Feilschen voraus.

Der von Kämmerer Bernhard Schmidt erstellte Haushaltsplan war im Finanzausschuss bereits vorbehandelt worden. Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 2 299 200 Euro. Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 922 850 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 350 000 Euro. Für Investitionen ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.Kämmerer Bernhard Schmidt präsentierte den Gemeinderäten zuerst den Verwaltungshaushalt und nannte die Schlüsselzuweisungen mit 546 950 Euro, die Einkommensteuerbeteiligung mit 490 000 Euro und die Gewerbesteuer mit 135 000 Euro als die größten Positionen. Die Ausgaben für das Personal steigen auf 693 400 Euro. Laut Bernhard Schmidt macht sich hier das erforderliche und benötigte Personal des Kinderhauses bemerkbar."469 200 Euro beträgt die Kreisumlage", so der Kämmerer. Im Vermögenshaushalt schilderte Schmidt die Planungskosten zur neuen Kläranlage mit 90 000 Euro sowie den Abschluss des Breitbandausbaus mit 193 300 Euro als große Positionen. Die größte Herausforderung jedoch sei der Ausbau der Gemeinde-Verbindungsstraße vom Friedhof zur Unterneumühle. Hier betrage die angesetzte Summe 407 100 Euro.Bei der anschließenden Diskussion unter den Räten sah Otmar Zeitler (Freie Wähler) Möglichkeiten zur Änderung im Vermögenshaushalt und lieferte hierzu umgehende Vorschläge. Seiner Meinung nach war der Haushaltsansatz an die Katholische Pfarrgemeinde für die Kirchensanierung zu gering. Er schlug eine Verdoppelung auf 20 000 Euro vor und lieferte auch gleich einen Vorschlag zur Finanzierung. "Diese kann man zum Teil aus den Planungskosten für den beabsichtigten Straßenbau und die Erneuerung des Wasser- und Kanalnetzes im "Rosenbühl" verwenden, da diese Maßnahme aufgrund der starken Auftragslage der beteiligten Firmen in diesem Jahr sowie nicht mehr durchgeführt werden kann", meinte Zeitler. Die frei werdenden und zur Verfügung stehenden 12 500 Euro brächten sogar noch die Möglichkeit zur Anschaffung einer Straßenlampe für Voitenthan, argumentierte der Sprecher.Während die Mitglieder der Freien Wähler, Gertraud Kappauf, Edeltraud Kaßeckert und Oskar Schuster, sowie Freiherr von Gemmingen Hornberg (CSU) den Antrag bei der Abstimmung unterstützten, sprachen sich die restlichen sieben Gemeinderäte gegen dieses Vorhaben aus. Zum wiederholten Male kam während der Beratung auch die Diskussion um die Sanierung des Lehrerwohnhauses mit der darin befindenden Arztpraxis auf. Bürgermeister Gottfried Härtl verwies das dieses Thema in eine internen Besprechung der Gemeinderäte.