Wettlauf in der "Roten Lohe"

Sport Friedenfels

07.05.2017

13

0 07.05.201713

Voller Engagement bereiten sich die Mitglieder der Sparte Laufen beim TSV Friedenfels auf das diesjährige Großereignis vor: Am Freitag, 12. Mai, steht vor Ort die vierte Veranstaltung der Laufserie des Oberpfälzer Volkslauf-Cups (OVL-Cup) an.

Bereits zum neunten Mal ist der TSV als Ausrichter eingebunden. "Friedenfels war in den letzten Jahren stets für einen Teilnehmerrekord gut. Zwischen 250 und 325 Läufer waren immer am Start", sagt Claudia Paukner. Gelobt worden sei stets die attraktive Streckenführung in der "Roten Lohe" zwischen Waldwegen und freien Flächen.Kinder- und Jugendliche bis zur Klasse U16 laufen 2000 Meter, die restlichen Jugendklassen und die Frauen 4700 Meter. In der Männerklasse sind 8900 Meter zu bewältigen. Die Streckenlänge der Hobbyläufer beträgt 4700 Meter, Senioren ab 60 starten mit der Jugend und den Frauen über 4700 Meter. Die Route III über 500 Meter ist ausschließlich für die Bambiniklasse vorgesehen, wobei diese jedoch nicht in die OVL-Cup-Wertung einfließt.Der erste Start erfolgt um 16.45 Uhr mit der Bambiniklasse, danach folgen die anderen Klassen. Alle Strecken beginnen und enden auf dem Fußballplatz des TSV Friedenfels. Die Startnummernausgabe erfolgt ab 15 Uhr. Anmeldungen nimmt bis einschließlich Mittwoch, 10. Mai, Claudia Paukner, Telefon 09683/929 220, entgegen. Nachmeldungen am Wettkampftag sind bis 20 Minuten vor dem jeweiligen Start mit einer Nachmeldegebühr von 2,50 Euro möglich. Die Siegerehrung findet unmittelbar nach Ende des Laufes statt. Physio-Behandlungen, ein Kaffee- und Kuchenbuffet, kleine deftige Speisen sowie ein Glücksrad für die Kinder runden das Programm ab.Pünktlich zur besonderen Veranstaltung übergaben Spartenleiter Robert Janko und Spartenkassiererin Claudia Paukner die neuen Funktionsshirts an ihre Laufgruppe. Vor allem die vielen Kinder hatten ihre Freude daran. Die beiden TSV-Verantwortlichen dankten bei der Übergabe einem Mitglied und Sponsor für die großzügige Spende.