Vermischtes Friedenfels

02.05.2017

13

0 02.05.201713

(bsc) Im Fokus der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) standen die Neuwahlen des Vorstands. Nach zehn Jahren als Vorsitzender übergab Johannes Härtl die Parteiführung an seine Schwester Annamaria Härtl.

Neuer Vorstand Keine Probleme hatte der Kreisvorsitzende mit der Leitung der gut vorbereiteten Neuwahl. Das Ergebnis: 1. Vorsitzende Annamaria Härtl, 2. Vorsitzender Maximilian Heindl, Schriftführer Stefan Schultes, Kassenwart Katharina Härtl, Beisitzer Johannes Härtl, Carolin Heindl, Marco Hoffmann, Marlena Münchmeier und Lukas Schultes, Kassenprüfer Christian Härtl und Stefan Wittmann. (bsc)

In der "Schloßschänke" freute sich zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes der scheidende JU-Vorsitzende über die Anwesenheit des Kreisvorsitzenden der Jungen Union. Aktiv am Gemeindeleben beteiligte sich der Ortsverband mit Beiträgen und Arbeitseinsätzen am Friedenfelser Ferienprogramm sowie beim Weihnachtsmarkt. Johannes Härtl freute aber auch, dass seine Mitglieder bei Veranstaltungen der CSU sowie einer Betriebsbesichtigung Flagge zeigten.Bereits im Vorfeld der Jahreshauptversammlung hatte der Sprecher aufgrund seiner weiteren Ehrenämter bei anderen Ortsvereinen seinen freiwilligen Rücktritt als Vorsitzender angekündigt. Ihn freute deshalb, dass sich schon bei den Vorgesprächen engagierte und auch neue Mitglieder bereit erklärt hatten, für ein Amt zu kandidieren. Das Engagement des Ortsverbandes lobte auch Kreisvorsitzender Matthias Grundler. Er unterrichtete zudem über die thematischen Schwerpunkte der CSU-Nachwuchsorganisation und stellte das Baukindergeld in den Mittelpunkt: "Der Kreisverband setzt sich vehement dafür ein, dass die Staatshilfe für das Familienglück auch für Sanierungen und nicht nur für Neubauten gelten soll." Bei einer Bewilligung könne man vielen jungen Familien im Landkreis helfen. Stellung bezog man auch zur Gleichstromtrasse und zum G 9.Schwerpunkte werden in diesem Jahr die Bundestagswahl und das 70-jährige Bestehen des JU-Kreisverbandes Tirschenreuth, informierte Matthias Grundler. Dass bei der Jungen Union "frischer Wind" einkehrte, bewies abschließend die neue Vorsitzende Annamaria Härtl. Sie stellte der Versammlung ein viel beachtetes Jahresprogramm 2017 vor, das neben politischen Inhalten vor allem auch sportbegeisterte Jugendliche ansprechen soll. Einen Freizeitausflug sowie das früher beliebte Beachvolleyballturnier im Freibad möchte sie wiederbeleben. Außerdem will sie eine Motto-Party sowie eine Weihnachtswanderung für die Mitglieder arrangieren. Der Ablauf der Veranstaltungen soll in einer der nächsten Vorstandssitzungen besprochen werden.Das Engagement freute auch den anwesenden Bürgermeister Gottfried Härtl, der die Mitgliederwerbung lobte. "Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit der Jungen Union", sagte das Gemeindeoberhaupt.