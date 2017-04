Vermischtes Friedenfels

28.04.2017

Die Zeit drängt. Die Mitglieder des Förderkreises Freibad müssen ordentlich ranklotzen. Auch heuer ist eine Menge zu tun, um das beliebte Freibad für die Saison fit zu machen.

Breites Engagement

(bsc) Zeitgleich mit der Jahreshauptversammlung starten jedes Jahr die Arbeiten an der beliebten Freizeiteinrichtung, wie Vorsitzende Lisa Rauh im Gasthof "Grüner Kranz" berichtete. Ihr Dank galt der Freiwilligen Feuerwehr, die bereits das Schwimmbecken gereinigt und die Spuren des Winters beseitigt hatte. Überhaupt habe in diesem Winter der anhaltende Frost dem Becken stark zugesetzt, fuhr die Vorsitzende fort. Zahlreiche Fliesen und Stufen habe der Frost stark beschädigt. Auch die Gehwege rund um das Schwimmbecken sind im zurückliegenden Winter stark abgesunken und müssen neu verlegt werden.Stolz war Lisa Rauh deshalb auf ihre drei Bau- und Beckenfachleute, Erwin Bächer, Martin Laab und Bernhard Schaumberger. Auch in diesem Jahr helfen sie wieder mit, das Becken bis zum Saisonstart auf Vordermann zu bringen. Viel Spaß breiteten im vergangenen Jahr die Einweihung und Inbetriebnahme der neuen Rutsche, auf der sich besonders am Eröffnungstag Ehrengäste und Erwachsene vergnügten, wie Lisa Rauh erinnerte. Die Einweihungsfeierlichkeiten hatten der Förderkreis Freibad und die Wasserwacht mit einem attraktiven 12-Stunden-Schwimmen verbunden. "Und der Erfolg war grandios", berichtete die Vorsitzende. Insgesamt wurden an diesem Tag von den beteiligten Schwimmern 1736 Bahnen geschwommen. Auch der finanzielle Erlös dieser Veranstaltung stimmte die Mitglieder der beiden Vereine freudig. 2000 Euro konnte man damals an die Gemeinde Friedenfels für die Beschaffung der Rutsche übergeben, wusste die Vorsitzende. Auch das Ferienprogramm wurde wieder gut angenommen und war eine besondere Freude - nicht nur für die ortsansässigen Jugendlichen, sondern auch für die Kinder der im Erholungsort weilenden Urlaubsgäste. Freudig sprach die Vorsitzende von einer unfallfreien Saison. "Das ist mit ein Verdienst der Wasserwacht", meinte Lisa Rauh und dankte der Ortsgruppe für die hervorragende Zusammenarbeit. Das Teamwork habe die beiden Vereine eng zusammengeschweißt. Lisa Rauh: "Gemeinsame Veranstaltungen oder die Durchführung des Kinder-Ferienprogramms sind mittlerweile selbstverständlich." Ihr Dank galt weiterhin der Gemeinde Friedenfels sowie den beiden Bürgermeistern Gottfried Härtl und Oskar Schuster für die breite Unterstützung seit Bestehen des Förderkreises. Für das Fortbestehen des Freibades setzen sich mittlerweile viele engagierte Helfer ein, hob die Vorsitzende hervor. Der Freibad-Förderkreis würdigte in der zurückliegenden Badesaison die im Freibadkiosk beschäftigte Karola Gärtner mit einer nicht alltäglichen Auszeichnung. Für eine Tonne verkaufte Pommes im Freibadkiosk überreichte der Förderverein an Karola Gärtner einen großen Blumenstrauß und eine Urkunde, erinnerte Lisa Rauh."Wir haben aber nicht nur in unserem Schwimmbad gearbeitet, im Gegenzug unterstützte der Förderkreis auch umfangreich die gemeindlichen Veranstaltungen." Lisa Rauh verwies auf das breite Engagement der Mitglieder beim Tag der offenen Gartentür, die Mitarbeit beim Friedenfelser Weihnachtsmarkt und die Bewirtung der Steinwald-Allianz bei der Zusammenkunft in der Steinwaldhalle.