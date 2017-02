Vermischtes Friedenfels

"Ich möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für alles, was jeder von Ihnen vergangenes Jahr für unsere Pfarrei geleistet hat", sagte mit leiser heiserer Stimme und dickem Schal um den Hals Pfarrer Joseph.

Ich hoffe, dass unsere Pfarrei auch in Zukunft lebendig bleibt. Ich vertraue auf Ihre weitere Unterstützung und Ihr Gebet. Pfarrer Joseph

Vor dem Dankeschön-Abend fand in der Pfarrkirche "Maria Immaculata" ein Gottesdienst statt, den kurzfristig Ruhestandspriester Siegfried Wölfel zelebrierte. Bei der Eröffnung des Gottesdienstes entschuldigte Siegfried Wölfel Pfarrer Joseph, der trotz "Schutz von ganz oben" von der Grippewelle erfasst worden war. "Pfarrer Joseph wird nach dem Gottesdienst den Dankabend kurz besuchen", verkündete der Ruhestandsgeistliche und lobte bereits während des Gottesdienstes mehrmals das großartige Engagement der vielen freiwilligen Helfer und Kirchenbesucher.Auch in diesem Jahr widmete die Pfarrei "Maria Immaculata" all ihren Mitarbeitern, Unterstützern und Helfern, die 2016 ehrenamtlich und mit großem Einsatz kirchliche Aufgaben im und rund ums Gotteshaus bewältigten, einen Dankabend. 40 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Katholischen Pfarramtes und verbrachten mit den drei Geistlichen einen unterhaltsamen Abend in der warmen Veranda der Gaststätte "Goldener Engel". Dass die drei Seelsorger nicht nur der Kirchendienst verbindet und großen Rückhalt aus der Pfarrgemeinde genießen, merkten die Besucher bei den Ansprachen der Verantwortlichen und Ehrengäste.Der Sprecher des Pfarrgemeinderates, Carsten Klöble, lobte die breite seelsorgerische Tätigkeit durch die drei Priester. Pater Martin bezeichnete er dabei als offenen, freundlichen und überzeugten Priester, der das Gespräch suche und stets viel Zeit für seine Pfarrgemeinde habe. Pfarrer Joseph bescheinigte Klöble viel Humor, aber auch großes Fingerspitzengefühl. "Sie sind da für Jung und Alt und haben einen guten Draht zu unserer Pfarrgemeinde. Deshalb mein Dank für die angenehme Zusammenarbeit." Dem Ruhestandsgeistlichen Siegfried Wölfel, der immer einspringe, wenn Not am Mann sei, dankte Carsten Klöble für seine Berichte und Erlebnisse von den Reisen. "Völkerübergreifender Glaube wird durch Sie eindrucksvoll erlebbar praktiziert." Bürgermeister Gottfried Härtl lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Kirche und Gemeinde. Härtl dankte den drei Geistlichen für das seelsorgerische Engagement im Erholungsort und hob besonders die "fruchtbaren Gespräche am Rande" hervor. "Wir verfolgen die gleichen Interessen", meinte Gottfried Härtl. Lang war die Liste derer, denen Pfarrer Joseph beim Dankabend seine Anerkennung aussprach. Zuvor jedoch entschuldigte sich der beliebte Geistliche und bat um Verständnis, dass er an diesem Tag beim Eintreffen keinem die Hand geschüttelt hatte. "Ich möchte Sie nicht anstecken." Pfarrer Joseph dankte den Helfern für das gezeigte Engagement im zurückliegenden Kirchenjahr - angefangen von den Ministranten, den Mesnern, den Lektoren, den Kommunionhelfern, den Organisten, den Zeitschriften- und Pfarrbriefausträgern, über Gruppenleiter und Tischmütter, musikalische Gesangsgruppen, Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung mit ihren Vorsitzenden und Mitgliedern bis hin zu den kirchlichen Vereinen und der Pfarrsekretärin. Einen weiteren Dank richtete Pfarrer Joseph an seinen Mitbruder Pater Martin und den Ruhestandsgeistlichen Siegfried Wölfel. Er lobte dabei die unkomplizierte Zusammenarbeit in der Pfarreiengemeinschaft Friedenfels-Fuchsmühl.Mit einem abschließenden Wunsch leitete Pfarrer Joseph zum geselligen Teil des Abends über: "Ich wünsche und hoffe, dass wir weiterhin alle mitmachen, zusammenhelfen und zusammenhalten, so dass unsere Pfarrei auch in Zukunft lebendig bleibt. Ich vertraue auf Ihre weitere Unterstützung und Ihr Gebet. Verzeihen wir uns einander unsere Schwächen und Missverständnisse. Arbeiten wir weiterhin eng zusammen. Möge unser Gott uns alle in diesem Jahr begleiten und beschützen."