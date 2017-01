Vermischtes Friedenfels

18.01.2017

Damit hatte wohl auch Vorsitzender Manuel Zeitler nicht gerechnet. Der vor einem Jahr gegründete Fischereiverein stößt auf großes Interesse, hat enormen Zulauf. Das zwang zu einem ungewöhnlichen Schritt: Aufnahmestopp.

Fischerfest

Kräftig zugepackt Die Lacher auf seiner Seite hatte Gewässerwart Marco Zeitler, als er zu Beginn seines ersten Jahresberichtes sagte: "Kurz nach der Vereinsgründung wurde ich verspottet, da ich der einzige Gewässerwart eines Vereins war, der keine Gewässer vorweisen konnte. Doch mittlerweile hat sich die Situation grundlegend geändert. Und an unseren vier Vereinsgewässern hatten wir schon zahlreiche Arbeitseinsätze." Sein Dank galt den Mitgliedern, die beim Abfischen eines der künftigen Aufzuchtteiche kräftig Hand angelegt hatten. "Dies war unbedingt notwendig, da wir für die weitere Aufzucht von Fischen den vorhandenen Bestand überprüfen mussten", meinte der Gewässerwart. Professionelle Unterstützung und auch Arbeitsgeräte steuerte zu der Abfischaktion Klaus Bächer bei. Marco Zeitler und Manuel Zeitler dankten dem Fischwirtschaftsmeister deshalb besonders. Für die anstehenden Arbeitseinsätze im Frühjahr an den neuen Vereinsgewässern warb Gewässerwart Marco Zeitler abschließend eindringlich. Auch bat er seine Sportkameraden, an den Vereinsgewässern das Umfeld stets sauber zu halten.

Vorsitzender Manuel Zeitler resümierte: "Im Jahr eins nach der Vereinsgründung wurden alle notwendigen Maßnahmen für eine erfolgreiche Zukunft getroffen." Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung in der Haferdeckmühle unterbreitete Manuel Zeitler den Sportfischern gleich mehrere Erfolgsmeldungen. So seien die Vereinsanmeldung beim Amtsgericht, die Erfassung der Mitglieder, die Erstellung von Kassenlisten, die Nutzung der neuen Medien sowie die Beschaffung einer Vereinskleidung sehr zügig und mit großem Engagement vom Vorstandsteam erledigt worden. Sogar ein Bierfilz mit dem Logo des Fischereivereins ziehe die Blicke auf sich, meinte der Vorsitzende stolz. "Der größte Erfolg ist dem Verein jedoch mit der Pacht von vier Gewässern gelungen", fuhr Manuel Zeitler fort. Zwei von ihnen werden im Frühjahr für die Aufzucht von Fischen vorbereitet. Manuel Zeitler schilderte den Sportfischern den genauen Ablauf, von der Kontaktaufnahme mit den Gewässerbesitzern, über die Pachtgebühr bis hin zur Vertragsunterschrift. Auch habe sich der Verein in nur einem Jahr in der Friedenfelser Vereinslandschaft etabliert und großen Zuspruch erhalten. Dazu beigetragen hätten ein durch den Fischereiverein betriebener Verkaufsstand mit schmackhaften Fischspezialitäten beim Frauenreuther Ortsteilfest sowie die umfangreiche Mitarbeit beim Friedenfelser Herbstfest und beim Jubiläumsfest der Jugendorganisation "Stoawaldlerer". Auch sportlich waren die Angelfreunde unterwegs, so der Vorsitzende. Erfolgreich verliefen hier das eigene Pfingstfischen sowie eine Nachwuchsveranstaltung für Jungangler. Mit Stolz berichtete Manuel Zeitler über das erste Fischerfest auf der Haferdeckmühle. Viele Einheimische und auswärtige befreundete Angelfreunde kamen zur zweitägigen Festveranstaltung und lobten deren Ablauf. "Das einzige Negative, was im Gründungsjahr zu verzeichnen war, war die Maßnahme, dass wir einen Aufnahmestopp bei den Mitgliedern einlegen mussten", betonte der Vorsitzende. "Dies bedauern wir zutiefst." Doch derzeit sei das Verhältnis vorhandene Gewässer zu Angelkarten für die derzeit 78 Mitglieder ausgereizt.In seinem Grußwort beglückwünschte zweiter Bürgermeister Oskar Schuster den Fischereiverein zum erfolgreichen Start. "Was bei euch in einem Jahr passiert ist, ist phänomenal. Euer erstes Fischerfest ist bei der Friedenfelser Bevölkerung sehr gut angekommen und war eine Abwechslung zu den vielen Festveranstaltungen." Besonders hob Schuster die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem neuen Verein und der Gemeinde hervor. Bei Neugestaltung und Umbau des Biotops hinter der Steinwaldhalle habe sich der Fischereiverein vorbildlich eingebracht. Dazu zähle auch die Umsetzung der im Biotop vorhandenen Fische und Lebewesen im Vorfeld der Baumaßnahme.Als sportlichen Schwerpunkt für das zweite Vereinsjahr nannte Vorsitzender Manuel Zeitler das Pfingstfischen, das erstmals am eigenen Vereinsgewässer durchgeführt werde. "Die Einsätze an den neuen Gewässern werden viel Aufwand und Zeit kosten." Ein gesellschaftlicher Höhepunkt sei das zweite Friedenfelser Fischerfest, das wohl Ende Juli stattfinde und viele Fischspezialitäten biete.