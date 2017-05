Feierliche Erstkommunion

Vermischtes Friedenfels

03.05.2017

Sieben Mädchen und Buben traten in der Kirche "Maria Immaculata" erstmals an den Tisch des Herrn. Pfarrer Joseph wünschte den Kindern und ihren Familien stets die Nähe zu Gott. Für die Vorbereitung dankte er den Tischmüttern sowie den Eltern, ein Lob für den Kirchenschmuck ging an Mesner Tobias Megies. Umrahmt wurde die Feier vom Singkreis "Cantiamo" aus der Pfarreiengemeinschaft Friedenfels/Fuchsmühl. Am Ende stellten sich Pfarrer Joseph (hinten rechts), die Tischmütter Angela Zeitler (rechts) und Kerstin Weidner-Tusek (links) mit den Ministranten (hinten) sowie den Kommunionkindern Christina Fleischmann, Paula Fürnrohr, Michael Höfer, Lea Mark, Katharina Petrik, Kai Ian Weidner und Magdalena Zeitler zum Erinnerungsfoto. Bild: bsc