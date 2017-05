Vermischtes Friedenfels

08.05.2017

Sie heißen Blaubäär, Waldnaabbäär, Brotzeitbäär oder Almbäär. Was sie verbindet, ist ihr Beruf und die Faszination für PS-starke Brummis. Ihr Verein "Bäärenbande" präsentiert sich am Wochenende mit einem großen Truckertreffen.

Platz für Zugmaschinen

Rosen für Mamis

Das Festprogramm Freitag, 12. Mai, ab 14 Uhr Ankunft der ersten Trucks (setzt sich bis in den Abend fort), 16 Uhr Begrüßung durch Bürgermeister Gottfried Härtl und Bieranstich, ab 18 Uhr Barbetrieb in der Trailerbar, ab 20 Uhr Party mit DJ Chuck(a)mo in der Steinwaldhalle.



Samstag, 13. Mai, 8 Uhr bis 10.30 Uhr Frühstück, ab 8 Uhr Pilsstand, ab 10 Uhr Ausschank von Bier und Limonaden, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen, Kinderbelustigung, Kinderschminken, Hüpfburg, Spieleparcours, ab 14.30 Uhr musikalische Unterhaltung mit der Band "Chily and the Hot Red Peppers". Ab 17 Uhr Brauereiführungen in der Schlossbrauerei (hierzu ist Anmeldung erforderlich), ab 20 Uhr Stimmung mit der "OMC Band" in der Steinwaldhalle, Einlass ab 19 Uhr, Eintritt 1,99 Euro.



Sonntag, 14. Mai, ab 8 Uhr Frühstück, 9 Uhr Gottesdienst mit Fahrzeugweihe, ab 12 Uhr Wildsau und Spanferkel am Spieß sowie Linedance-Auftritt der "Flying Boots", ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen, Kinderbelustigung, Kinderschminken, Hüpfburg, Spieleparcours, ab 16 Uhr Ehrung und Pokalverleihung. (bsc)

(bsc) Auf stolze 80 000 PS schätzt stellvertretender Vorsitzender Norbert Witt die Leistung der bis jetzt 180 gemeldeten Zugmaschinen, die von Freitag bis Sonntag den Parkplatz vor der Steinwaldhalle und die umliegenden Ortsstraßen bevölkern werden. Beim ersten Truckertreffen des Oberpfälzer Vereins werden die Fahrzeuge im Erholungsort zur Schau gestellt. Die Verantwortlichen hoffen dabei auf viele leuchtende Augen der Besucher. Der Erlös der Veranstaltung wird für die Kinderkrebshilfe der Region Oberpfalz Nord gespendet.Bei einer Abschlussbesprechung auf dem Event-Gelände ging es am Wochenende um die letzten Einzelheiten. Larisa Gashi, Annalena und Johannes Mayer, Andreas Nebel, Torsten Schmidt und Norbert Witt besichtigten die Abstell- und Parkplätze, organisierten die restlichen Arbeiten für das breitgefächerte Programm. Und das hat es in sich, wie die Vorstandsmitglieder des Vereins "Bäärenbande" bei dem Pressegespräch betontenAus Platzgründen kommen zu den Truckertreffen nur die Zugmaschinen. Lediglich einige Trucks erscheinen mit Anhänger und Auflieger, darunter ein einzigartiger Airbrush- Lkw, Showtrucks sowie eine rollende Bar für den dreitägigen Festbetrieb. Auch eine "Händlermeile" zum Shoppen haben die Verantwortlichen angekündigt. Für die jüngsten Besucher steht eine Hüpfburg und Kinderschminken auf dem Programm.Weitere Höhepunkte bilden bekannte Musikbands, Airbrush-Vorführungen, Brauereiführungen, Auftritte der Linedance-Gruppe "Flying Boots", eine Lichtershow, ein Motorsägen-Künstler, ein Festgottesdienst mit Fahrzeugweihe. Für den guten Überblick sorgt ein Kran, der die Besucher in einem Korb in luftige Höhen befördert. Eine Tombola sowie eine Versteigerung gehören ebenfalls zum Programm. Auch an die hungrigen Festbesucher des Truckertreffens haben die Veranstalter gedacht. Neben Gegrilltem stehen Pizzas und Döner, am Sonntag sogar Wildschwein und Spanferkel auf der Speisekarte. Als besondere Geste hat sich die "Bäärenbande" am Sonntag ein Geschenk für die Besucherinnen ausgedacht: Die ersten 100 Mütter bekommen an ihrem Ehrentag eine Rose auf dem Festgelände überreicht.Besonders weisen die Veranstalter auf die Parkplätze für die Besucher hin. So können auswärtige Gäste am Schwimmbad, auf der Wiese beim Baugeschäft Haubner sowie auf der Wiese im Lerchenweg (Johannisfeuerplatz) parken.