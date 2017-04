Vermischtes Friedenfels

Einzigartige Mountainbike-Erlebnisse könnten bald Steinwald und Fichtelgebirge bieten. Nicht nur Ronald Ledermüller sieht in den beliebten waldigen Landschaften eine anspruchsvolle Alternative zu den bekannten Alpenüberquerungen.

Naturpark-Geschäftsführer Ernst Tippmann präsentiert Erfolgsbilanz Umfangreich war die Zusammenstellung von Geschäftsführer Ernst Tippmann, als er auf die abgeschlossenen sowie laufenden und geplanten Projekte des Naturparks sowie deren Partner zu sprechen kam. So wurde durch die Bayerischen Staatsforsten die Besteigungsanlage zum Saubadfelsen saniert, die Infostelle im Waldhaus mit sehr viel Geld vorbildlich eingerichtet und der historische Waldlehrpfad fertiggestellt.



Aber auch im Bereich des Umweltschutzes wurden viele Fördermittel im Gebiet des Naturparks verwendet. Hier nannte Ernst Tippmann das Naturschutzgebiet Föhrenbühl, das schon seit 1991 gepflegt wird. Weiter dankte der Geschäftsführer Freiherrn von Gemmingen-Hornberg und der Stadt Augsburg für zahlreiche private Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen im zurückliegenden Jahr. Naturschutzmaßnahmen wurden ferner durch das Staatliche Bauamt erledigt. Tippmann erinnerte an das Aufstellen der Amphibienschutzzäune beim Griesweiher. Sein Dank galt hier Robert Mertl und Dr. Siegfried Steinkohl vom Verein Kulturlandschaft Südlicher Steinwald; sie hatten in wochenlanger Arbeit "den Amphibien beim Überqueren der Straße geholfen". Auch die Stadt Waldershof hat an der Wolfersreuther Straße einen vorbildlichen Amphibienübergang geschaffen, wusste Tippmann.



Vor große finanzielle Herausforderungen stellte das Rotwildgehege am Waldhaus den Naturpark. Eingangstor und die vielen Zaunpfosten waren in die Jahre gekommen und mussten erneuert werden. Das günstigste Angebot belief sich auf 21 000 Euro, informierte Ernst Tippmann. Der Naturpark konnte sich die Instandsetzung alleine nicht leisten, zumal es hierfür keine öffentliche Förderung gab, erzählte der Geschäftsführer und fuhr fort: "Wir versuchten andere Geldquellen anzuzapfen und der rettende Gedanke war unsere Bitte um einen Sonderbeitrag in Höhe von 15 Cent pro Einwohner bei den Mitgliedskommunen. Dieser Hilferuf blieb nicht ungehört. So konnten wir im Spätherbst die Maßnahme vom Maschinenring durchführen lassen."



Wichtige Aufgabe im Naturpark Steinwald sei es, Erholung und Natur in Einklang zu bringen und durch Maßnahmen die Lenkung der Besucher zu gewährleisten und dadurch geschützte Gebiete zu erhalten. Betreut und geschaffen wurden deshalb auch zahlreiche Informationseinrichtungen und Parkplätze, Wander- und Radwege mit entsprechender Beschilderung sowie die im Winter überaus beliebte und top gespurte Steinwaldloipe.



Nach der Fertigstellung und Einweihung des Projektes "Erlebbare Glasschleif" fand 2016 auch das neue Markthaus der Gemeinde Fuchsmühl seine Vollendung. Die darin enthaltenen Räume für die neue Geschäftsstelle des Naturparks sind bezugsbereit, informierte der Geschäftsführer. Ebenfalls fertig sei die Infostelle mit dem 3-D-Modell des Steinwaldes. Bereichert wurden der Raum durch einen Miniaturoberpfalzturm von Matthias Schlicht und Tierpräparate, wie Kreuzotter, Ringelnatter und Fledermaus. Ein Hingucker in der Geschäfts- und Infostelle sei das im Außenbereich von Eckhard Deutschländer entworfene "Craftwerk Baum". (bsc)

Vorstandswahl Die gut vorbereitete Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: erster Vorsitzender Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg (Friedenfels), zweiter Vorsitzender Landrat Wolfgang Lippert, Kassenwart Thomas Weiß (Wiesau), Schriftführer Roland Wellenhöfer (Erbendorf). Beisitzer: Bürgermeister Wolfgang Braun (Fuchsmühl), Karl Busch (Waldershof), Wolfgang Schödel (Witzlasreuth). Kassenprüfer: Bürgermeister Toni Dutz und Harald Seitz, beide Wiesau. (bsc)

(bsc) Der Geschäftsführer des Naturparks Fichtelgebirge war Gast in der Jahreshauptversammlung des Naturparks Steinwald in der "Schlossschänke". Wichtig waren Ledermüller ein rücksichtsvolles Verhalten und eine sachgerechte Besucherlenkung zum Schutz der Naturparke. In den zurückliegenden Jahren habe der Mountainbikesport enorm zugenommen und mit den mittlerweile vielen E-Bikes "gibt es fast keine Berge mehr", meinte Ronald Ledermüller. "Diese Radfahrer möchten die Natur genauso genießen wie die Wanderer. Es liegt nun an uns, mit guten touristischen Angeboten und interessanten Mountainbikestrecken rücksichtsvollen Umgang zu fördern."Unterstützt wurde dieser Vorschlag von den Vorstandsmitgliedern des Naturparks Steinwald, Vorsitzendem Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg und Geschäftsführer Ernst Tippmann, der seinen Kollegen zur Jahreshauptversammlung als Gastredner geladen hatte. Bereits in der nächsten Vorstandssitzung soll ein Konzept für Mountainbikesport im Steinwald erarbeitet werden. Vorsitzender Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg verwies bei der Eröffnung der Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr und eine weitere Steigerung des Bekanntheitsgrades des Naturparks Steinwald. "Über die Projekte Kreuzotter, Luchs und Flussperlmuschel berichteten im vergangenen Jahr überaus vielfältig Medien und Fernsehen." Als eine echte Attraktion für Kinder und Erwachsene schilderte Geschäftsführer Ernst Tippmann das Umweltmobil. Die Informations- und Aufklärungskampagne soll heuer fortgesetzt werden.Geringfügig verändert hat sich nach Aussage des Geschäftsführers der Mitgliederstand (derzeit 164). "Aufgeteilt auf 125 Privatpersonen, 19 Vereine und Vereinigungen, 15 Städte und Gemeinden, 2 Banken sowie den Landkreis Tirschenreuth und die Städte Weiden und Augsburg." Vor den turnusgemäßen Neuwahlen hatten Kassenwart Josef Kaiser, der sechs Jahre die Finanzen des Naturparks verwaltet hatte, und Beisitzer Norbert Reger, der zwölf Jahre dem Vorstand angehört hatte, ihr freiwilliges Ausscheiden aus dem Gremium bekanntgegeben. Für den Vorsitzenden des Naturparks Steinwald, Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg, war es eine Herzensangelegenheit, den beiden Funktionären für ihr vorbildliches langjähriges Engagement im Naturpark zu danken. Unter großem Applaus der Versammlung überreichte er an die beiden "Ausscheider" Geschenkgutscheine.