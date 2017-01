Vermischtes Friedenfels

18.01.2017

Grund zum Feiern hat der Kreisverband Wohneigentum Tirschenreuth. Schon im Zeichen des 25-jährigen Bestehens stand das Neujahrs-Treffen in der Zoiglwirtschaft Rechersimer. In den nächsten Wochen soll über die Gestaltung des Jubiläums entschieden werden. Otmar Zeitler, der mittlerweile 21 Jahre an der Spitze des Verbandes steht, hatte dazu bereits einen Vorschlag: "Im Sommer, im kleinen Rahmen, mit einem zünftigen bayerischen Abend."

Häuser nicht vererbbar

Mehr Zusammenarbeit

Der Kreisvorsitzende freute sich über die Anwesenheit vieler Siedlergemeinschaften. "Der Kreisverband Wohneigentum sorgte 2016 wieder für viel Abwechslung", stellte er fest. Die traditionellen Fahrten wertete Zeitler als vollen Erfolg: "Mit jeweils drei Bussen waren wir nach Annaberg und Ochsenfurt unterwegs." Sein Dank galt Organisator Gerhard Strobl. Einzelne Vereinsjubiläen standen 2016 nicht an, jedoch gab es zahlreiche kleinere Feste bei den Siedlern vor Ort. Der SG Plößberg gratulierte Otmar Zeitler zum zweiten Platz beim Wettbewerb der besten Kleinsiedlungen auf Bundesebene. Als Erfolg verbuchte Zeitler auch die Radsternfahrt des Kreisverbandes nach Wiesau.Der Infoabend über "Erben und Vererben" mit Notar Tobias Greiner brachte ein volles Haus und gute Anregungen bei der Herbst-Versammlung. Auch unterrichte Otmar Zeitler über Neuerungen in Bund und Land, im Bezirk sowie im Kreisverband. Dazu zählten Informationen zur Straßenausbau-Beitragssatzung, Energie-Einsparung, Barrierefreiheit und zum Wohnen im Alter. Als wichtigste Aufgabe sah Otmar Zeitler, Mitglieder zu werben und sie bei der Stange zu halten. "Wir müssen ein zuverlässiger Partner sein und allen Fragen und Bedenken aus unserem Kreis offen gegenüber treten. Besonders für junge Mitglieder müssen wir attraktiv werden. Dazu gehört, dass der Verband seine Stimme in der Gesellschaft und vor allem in Richtung Politik vehement erhebt", sagte der Kreisvorsitzende. Es sei erschreckend, wenn wie geschehen im Landkreis Tirschenreuth in den vergangenen zehn Jahren 82 Immobilien nicht mehr vererbt werden konnten.Der Verband Wohneigentum müsse deshalb seine Beratungen ausbauen, forderte Zeitler einen organisatorischen Umbau: "Wenn wir zum Jahreswechsel im Siedlerheft immer die Unterorganisationen des Bundesverbandes betrachten, müssen wir feststellen, dass nur Bayern diese Aufsplitterung in einzelne Bezirksverbände hat. Kein weiterer Landesverband, auch nicht der größte in Nordrhein-Westfalen mit 120 000 Mitgliedern, leistet sich eine solche kostenintensive Aufsplitterung, sondern investiert dafür in die Rechts- und Allgemeinberatung seiner Mitglieder. Es gibt für unseren Verband genügend zu tun, auch wir sollten unsere Kräfte bündeln."Als Beispiel regte Otmar Zeitler an, Informationsabende, Vorträge, Geräteausleihung und Fahrten durch die Zusammenarbeit mehrerer Siedlergemeinschaften zu schultern. "Lassen wir nicht nach als Anwalt unserer Haus- und Grundbesitzer, seien wir ein beharrlicher Vertreter unserer Mitglieder", forderte Zeitler.