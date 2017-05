Vermischtes Friedenfels

05.05.2017

6

0 05.05.2017

Einen unterhaltsamen Nachmittag hat das Rote Kreuz jetzt wieder für Behinderte aus der gesamten Umgebung gestaltet. Die Laienspielgruppe Friedenfels stand diesmal aber nicht mit einem Theaterstück auf der Bühne der Steinwaldhalle. Trotzdem spielte sie eine wichtige Rolle, denn sie erfreute sich besonderer Beliebtheit als Gesellschafter inmitten der Gäste.

Nach gelungener Bewirtung und schwungvoller Unterhaltung sorgten die Laienspieler dann für eine Überraschung. Karl Wittmann erklärte als Spielleiter zunächst, warum das Theaterspiel diesmal habe ausfallen müssen. Martin Bischof war in seiner Rolle beim Fensterln mit der Leiter abgestürzt und hat sich so verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Allerdings gehe es ihm wieder gut und er wünsche trotz des Ausfalls einen schönen Nachmittag, wie Bischof per Handy-Kurznachricht mitteilte. Karl Wittmann bat dann die ahnungslose Bereitschaftsleiterin Andrea Winkler auf die Bühne und überreichte unter großem Beifall der Laienspieler eine Spende von 300 Euro für das BRK zur Finanzierung der Brezen und Getränke des Tages.Weil das Theater große Resonanz gefunden habe, erlaubten es die Einnahmen, die Bereitschaft finanziell zu unterstützen, so Wittmann. Dabei würdigte er die intensive Jugendarbeit und die "fleißigen, bei dieser Veranstaltung wieder auffallend aktiven Jugendrotkreuzler". Die Jugendlichen versammelten sich später gemeinsam vor den Laienspielern und sagten Danke. Andrea Winkler war hoch erfreut angesichts der noblen Geste. Winkler und Wittmann hofften, dass im kommenden Jahr wieder alles normal laufen werde.Ganz verzichten mussten die Besucher aber nicht auf eine Aufführung. Einige Schauspieler zeigten mit der Rot-Kreuz-Jugend den Sketch "Aschenbrödel", sehr zur Erheiterung der Anwesenden. Andrea Winkler revanchierte sich mit besten Wünschen und einem Geschenk für Martin Bischof.