Mit dem Rad durch Marokko

Vermischtes Friedenfels

12.05.2017

(bsc) Marokko bleibt für ihn unvergesslich. Heiße Wüsten, raues Gebirge und belebte Städte - all dies erradelte der Reisebuchautor und Abenteurer Andreas von Heßberg. Bei einer Multimediashow beim Naturpark Steinwald in der Friedenfelser Schloßschenke entführte er die Mitglieder und interessierten Besucher in atemberaubende Landschaften mit einem Hauch von Orient. Einzigartige Bilder und Filmsequenzen zeigten das Leben in Nordafrika.

"Obwohl Marokko schon Afrika ist, liegt es im Grund aber gleich vor der Haustür", meinte scherzhaft der Referent und verwies auf die günstigen Flüge ab München nach Marrakesch und Agadir. Bei seinen zwei Reisen in das nordafrikanische Land legte er insgesamt 2500 Kilometer mit dem Rad zurück. Besonders die Vielfalt des Landes mit seinen unterschiedlichen Landschaften, vom Hochgebirge des Hohen Atlas, wo er aus heiteren Himmel von einem Schneesturm überrascht wurde, bis zu den Dünen der Sahara, begeisterte den Mountainbikeprofi. Ständig verbessere sich in dem nordafrikanischen Land die Infrastruktur, wusste von Heßberg und berichtete den Zuhörern von neuen Straßen, die noch nicht in der Landkarte vermerkt waren. Auch neue Schulen und Krankenhäuser entlang der Radstrecke waren keine Seltenheit. Als echter Mountainbiker bevorzugte er jedoch oft auch die wilden Pisten, abseits der Straßen. "Marokko ist für die kleine Winterflucht das ideale Fahrradland", meinte der Referent. Der Bayreuther Reisebuchautor erhielt für seinen Vortrag viel Applaus.