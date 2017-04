Vermischtes Friedenfels

27.04.2017

16

0 27.04.201716

Marokko ist für die kleine Winterflucht das ideale Fahrradland. Während in Deutschland Kälte und Schnee das Radfahren erschweren, kann man in diesem nordafrikanischen Land Sonne tanken und sich für die kommende Radelsaison fit machen. Der Bayreuther Reisebuchautor, Abenteurer und Referent Andreas von Heßberg hat dies getan. Er erzählt beim Naturpark Steinwald am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr bei einem Multimediavortrag in der Schlossschänke Friedenfels, was er erlebt hat.Der Eintritt kostet für Mitglieder vier Euro, Nichtmitglieder zahlen sechs Euro.

Besonders die Vielfalt des Landes mit seinen unterschiedlichen Landschaften, vom Hochgebirge des Hohen Atlas bis zu den Dünen der Sahara, hat die beiden Radreise-Abenteurer Waltraud Schulze und Andreas von Heßberg schon zweimal begeistert.Ein gutes Netz an Asphaltstraßen erlaubt das schnelle Überbrücken größerer Distanzen. Anspruchsvolle und spannende Pisten bringen Fahrspaß mit den Mountainbikes in teilweise menschenleerer Landschaft. Sandstürme in der Wüste nimmt man mit in Kauf, aber mit heftigen Schneefällen im Hohen Atlas rechnet man eigentlich nicht, wenn man dem deutschen Winter entfliehen möchte.