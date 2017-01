Vermischtes Friedenfels

16.01.2017

10

0 16.01.201710

Auch heuer lockt der Fichtelgebirgsverein Friedenfels mit tollen Wandererlebnissen und Touren in die Natur. Einen Überblick gab Vorsitzender Manfred Lang beim Neujahrstreffen.

Gäste stets willkommen

Auf den Keilberg

Das vom Gründungsvorsitzenden Hubertus Urban ins Leben gerufene und vom Ehrenvorsitzenden Karl Schraml weitergeführte Treffen im Gasthof "Goldener Engel" nutzte FGV-Vorsitzender Manfred Lang, um allen engagierten Kräften für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu danken. Lang wünschte beim Neujahrstreffen im Namen der Ortsgruppe Friedenfels und des Hauptvereinsvorsitzenden Heinrich Henninger allen Wander-, Heimat- und Naturfreunden ein erholsames und erlebnisreiches Wanderjahr 2017. Er überbrachte zudem die Grüße von Wanderfreund Reinhard Heppner aus dem Erzgebirge.Mit Blick auf das Programm 2017 versicherte der Vorsitzende, dass man dem Gründungsgedanken treu bleibe. Einen nachhaltigen Beweis lieferte rückblickend Wanderwart Werner Zuleger mit der akribisch erarbeiteten Wanderstatistik. Bei 31 Abend-, Halb- und 11 Tages-, 2 Mehrtages- und Radwanderungen, an denen sich 328 Naturfreunde beteiligten, legten die Teilnehmer (pro Person) 526 Kilometer zurück.Geschäftsführer Josef Vogl fasste die Ergebnisse der mündlichen Besprechungen zusammen und versah den Wanderplan, die wichtigste Broschüre der Ortsgruppe Friedenfels neben dem "Siebenstern", mit einer ansprechenden Gestaltung. Ein Team um Vorsitzenden Manfred Lang, Wanderwart Werner Zuleger und Josef Vogl sorgte für die abschließende Korrektur des Entwurfs und Bernhard Schmidt bewerkstelligte den exakten Farbdruck, den Schnitt und mit der Heftung die endgültige Fertigstellung. Allen Beteiligten dankte der Vorsitzende für die schnelle Bearbeitung. Stellvertretender Bürgermeister Oskar Schuster gratulierte zum gelungenen Werk."Zu all unseren Veranstaltungen", betonte der Vorsitzende an die Besucher des Neujahrstreffens gewandt, "sind Sie mit ihren Angehörigen, Freunden, Bekannten und Gästen herzlichst eingeladen". Zu allen Jahreszeiten erwarten die Teilnehmer der FGV-Angebote interessante Veranstaltungen, erbauliche und erlebnisreiche Ausflüge in herrlicher Natur und geselliger Runde.Den Kern des Wanderprogramms bilden die Abend- und die ausgiebigen Rentner- beziehungsweise Tageswanderungen. Immer am ersten Mittwoch beziehungsweise Donnerstag im Monat schnüren die Siebensternler ihre Wanderschuhe. Beliebte Ausflugsziele in der Umgebung sind ab 2. März 2017 der Gasthof Zainhammer, der Badeweiher in Thumsenreuth, der Landgasthof Gleißner und der Fischhof Bächer in Muckenthal, der Grandlhof in Krummennaab, die Blockhütte im Waldnaabtal, der Badeweiher bei Fuchsmühl, die Glasschleif am Nordhang des Steinwaldes und schließlich das Marktredwitzer Haus. Abmarsch ist jeweils um 18 Uhr - mit zwei Ausnahmen: Radtour ins Waldnaabtal und zum Grandlhof werden schon um 17 Uhr "angetreten". Die Zusammenkünfte werden jeweils als Monatsversammlung genutzt. Jeden zweiten Donnerstag im Monat stehen die "Königsetappen" (bis zu 25 Kilometer Wanderstrecke) auf dem Programm. Heuer will man unter anderem Schneeberg, Ochsenkopf, Tillenberg, Windischeschenbach über Falkenberg, das Gregnitztal bis Nagel (je nach Wetterlage) ansteuern sowie den Oberpfälzer Wald näher kennenlernen.Die Wochenendwanderung im Erzgebirge sucht man nicht vergeblich, sie steht vom 15. bis 17. September 2017 auf dem Programm. Hier will man die Gipfelregion des Keilbergs, die höchste Erhebung des Erzgebirges, erkunden. Zwischendurch werden Zoigl- und Radwanderungen eingeschoben. Nähere Informationen stets im Schaukasten und in der Tageszeitung "Der neue Tag".Gesellschaftliche Ereignisse sind das traditionelle Frühlingstreffen am 7. April und der Herbstabend am 27. Oktober. Die Pflichttermine des Hauptvereins, die Frühjahrssternwanderung (Ortsgruppe Arzberg, 4. Juni), den Fichtelgebirgstag mit 129. Jahreshauptversammlung (25. März) und die Herbststernwanderung in Pilgramsreuth bei Rehau (17. September) hat sich das Vorstandsteam natürlich vorgemerkt. Manfred Lang lud auch zur nächsten Monatsversammlung am Mittwoch, 1. Februar, im Schützenhaus ein, bei der weitere Neuigkeiten zu erfahren seien.