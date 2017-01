Vermischtes Friedenfels

20.01.2017

Bereits zum 25. Mal veranstaltete die Abteilung Tischtennis im Turn- und Sportverein Friedenfels ihre Ortsmeisterschaft. Aus der Jubiläumsveranstaltung ging Michael Schultes als Sieger hervor. Im Doppel gewannen Markus Münchmeier und Moritz Gärtner.

Urkunden und Medaillen

Wenngleich die Teilnehmerzahlen früherer Jahre nicht mehr erreicht werden, so ist die alljährliche Tischtennis-Ortsmeisterschaft dennoch ein beliebter Treffpunkt für ehemalige Aktive und Hobbyspieler. So war es auch dieses Jahr. Spartenleiter Gerhard Konz freute sich über 15 Herren, darunter einige Spieler, die in früheren Jahren regelmäßig und allwöchentlich im Spielbetrieb die kleine weiße Zelluloidkugel gekonnt über die Platte beförderten.Einziges Manko des Turniers 2017: Aufgrund der Teilnahme von nur einer weiblichen Akteurin konnte erstmals keine eigene Damenwertung ausgetragen werden. Charlotte Schaumberber zeigte Mut und trat bei den Herren an. Acht Teams konnten deshalb bei den anschließenden Doppelpaarungen an den Start gehen und präsentierten schönen und schnellen Tischtennissport. Nach sieben Spielen für jedes Team konnte sich das Doppel mit Markus Münchmeier und Moritz Gärtner vor Robert Mertl und Marco Hoffmann an die Spitze setzen. Dritter wurden Wolfgang Schultes und Benjamin Grünbauer.Bei der darauffolgenden Herren-Einzelmeisterschaft wurden zunächst die Teilnehmer in zwei Gruppen geteilt. In den jeweiligen Gruppen musste jeder gegen jeden spielen. Im Anschluss wurden die Platzierungen ausgespielt. Um den dritten Platz auf dem Siegerpodest bemühte sich Spartenleiter Gerhard Konz gegen den überraschenden Zweiten der Gruppe 1, Markus Münchmeier. Gerhard Konz konnte sich hier aber durchsetzen und sicherte sich die Bronzemedaille. Hart erkämpfen hingegen musste sich Michael Schultes den begehrten Titel des Ortsmeisters gegen Markus Schaumberger. Erst der fünfte Satz brachte die Entscheidung. Die Zuschauer konnten in allen Partien viele imposante Ballwechsel verfolgen. Michael Schultes freute sich am Ende, nach 2010 und 2015 zum dritten Mal den Titel des Ortsmeisters errungen zu haben. Die einzige weibliche Akteurin, Charlotte Schaumberger, zeigte sich souverän in all ihren Partien und belegte erstmals in der Herrenliste Platz 14.Bei der anschließenden Siegerehrung dankte Spartenleiter Gerhard Konz allen Teilnehmern für ihren Einsatz. Er zeichnete die Bestplatzierten mit Urkunden und Medaillen aus. Sein Dank galt den Helfern, die zum Gelingen der 25. Ortsmeisterschaft beigetragen hatten.