Renovierung der Friedenfelser Pfarrkirche macht große Fortschritte

Vermischtes Friedenfels

19.05.2017

19.05.2017

Nicht nur für Kirchenbesucher, sondern für alle, die auf der Hauptstraße bei der Schlossbrauerei den Ort passieren, sind die Veränderungen an der Pfarrkirche augenfällig. Das Dach ist von alten schadhaften Ziegeln befreit, ungewohnte weiße Folien schirmen den Kirchenraum gegen Feuchtigkeit von außen ab. Darunter arbeiten und prüfen die Dachdecker- und Zimmerleute, welche Balken in der Dachkonstruktion auszuwechseln sind. Der Fortschritt - zumindest äußerlich - ist enorm. Die spezialisierten Handwerker legen sich - unterstützt von einem großen Kran - schwer ins Zeug. Neben dem mächtigen Gerüst an den hohen Fassaden, das die Handwerker in kurzer Zeit aufgestellt hatten, fallen besonders die Veränderungen am Kirchendach ins Auge. Täglich wandelt sich die Baustelle. Bild: roh