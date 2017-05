Vermischtes Friedenfels

21.05.2017

Gut besuchte Vorträge und Geselligkeit prägen das Leben der Friedenfelser Kolpingsfamilie. Nun war es an der Zeit, verdienten Mitgliedern Dank zu sagen.

Ehrungen Beifall wurde den langjährigen Mitgliedern der Kolpingsfamilie Friedenfels zuteil. Pfarrer Joseph und zweiter Vorsitzender Helmut Schaumberger zeichneten mit Geschenken, Treuenadeln und Urkunden für 25 Jahre Mitgliedschaft Lucia Schmidt, Ignaz Schraml und Karl Schultes aus. 40 Jahre sind bei der Kolpingsfamilie Markus Horn, Markus Kreuzer, Helmut Radimerski, Franz Schultes und Herbert Wiese. Für 60 Jahre bekamen Alois Dornhäuser und Kletus Schlicht Auszeichnungen. (bsc)

(bsc) Die Kolpingsfamilie blickte in ihrer Generalversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Höhepunkt war das 70. Vereinsjubiläum, hob zweiter Vorsitzender Helmut Schaumberger hervor, der für den erkrankten ersten Vorsitzenden die gut besuchte Versammlung leitete. "Das Vereinsjubiläum wurde zum besonderen Erfolg, weil viele Mitglieder bereits im Vorfeld mitgeholfen haben", meinte Schaumberger. Sein Dank galt Vorsitzendem Reiner Gärtner, der neben der Gesamtorganisation mit weiteren Mitgliedern eine interessante Chronik zum Jubiläum erstellt hatte.Gleich blieb der Mitgliederstand, informierte Schaumberger. 87 Männer und 38 Frauen gehören der Kolpingsfamilie an. Der Altersdurchschnitt liegt bei 52 Jahren. Einen guten Zuspruch und Unterstützung durch die Mitglieder fanden die Altkleidersammlung, das Johannisfeuer sowie das Familienbildungswochenende in Lambach und die Betriebsbesichtigung bei der Firma Hamm in Tirschenreuth. Lob von den Mitgliedern gab es für die im Jahr 2016 angebotenen Vorträge. Der zweite Vorsitzende erinnerte an den Gesundheitsvortrag "Diabetes - Volkskrankheit Nr. 1" sowie die Fotoschau "Kuba, die Perle der Karibik", den Vortrag "Republik Moldau - Katholische Kirche im Armenhaus Europas" sowie "Vergisst Europa den wichtigsten "Europäer", Jesus von Nazareth?" von Pater Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg. Aber auch "Togo - Reiseeindrücke aus Afrika" und die Faschingsveranstaltung "Lachen ist die beste Medizin" interessierten. Des Weiteren wusste Helmut Schaumberger von gesellschaftlichen Ereignissen wie dem Emmausgang, dem Preisschafkopf, Kinderfasching und dem Familienkegeln zu berichten. Zugepackt haben Verantwortliche und Mitglieder bei der Gestaltung eines Erntedankwagens, dem Nikolausdienst und dem Kolping-Gedenktag mit Adventsfeier. Der vor einigen Jahren eingeführte Familienkreuzweg ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Kolpingsfamilie geworden, meinte der zweite Vorsitzende. Schaumberger dankte deshalb den Mitwirkenden in der Pfarrkirche "Maria Immaculata". Sein weiterer Dank galt Lucia Schmidt für die hervorragende Organisation und Leitung des Vereinsausflugs nach Landeck in Tirol. "Die 48 Teilnehmer waren begeistert." In einem Schlusswort würdigte Präses Pfarrer Joseph das große Engagement der Kolpingsfamilie. "Die Kolpingsfamilie ist ein fester Bestandteil in der Pfarrgemeinde, sie ist lebendig und stets aktiv." Sein Dank galt dem Vorstandsteam um Vorsitzenden Reiner Gärtner für die gute Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit. Das vielfältige Jahresprogramm 2016 ließ Bernhard Schmidt in einer sehenswerten Fotoschau Revue passieren.