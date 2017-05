Vermischtes Friedenfels

10.05.2017

5

0 10.05.2017

(bsc) Diamantene Hochzeiten kommen im kleinen Erholungsort nicht so oft vor. Am Wochenende durften dieses seltene Jubiläum Karl und Resi Schultes feiern. Sechs Jahrzehnte haben die Eheleute in Eintracht und Verbundenheit das Leben miteinander geteilt, gemeistert und sich den vielfältigen Herausforderungen gestellt.

Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen, die mit den mittlerweile sechs Enkeln die besten Glückwünsche überbrachten. Verwandtschaft und zahlreiche Vereine schlossen sich an. In die große Gratulantenschar reihten sich auch Bürgermeister Gottfried Härtl und Pater Martin ein, die dem "diamantenen Brautpaar" weiterhin Gesundheit und einen noch langen gemeinsamen Lebensweg wünschten.Kennengelernt hatten sich der in Friedenfels geborene Karl Schultes und seine in Plärn bei Krummennaab geborene Ehefrau Resi, bei einem Tanzabend in Trautenberg. Geheiratet hat das Paar 1957 in Ravensburg, wo Karl Schultes das Handwerk des Sattlers und Polsterer erlernte. Nach ihrer Rückkehr 1958 nach Friedenfels begann Karl Schultes seine berufliche Tätigkeit als Gemeindediener und Wasserwart. Nach dem Bau des Friedenfelser Freibades absolvierte Karl Schultes die Prüfungen zum Schwimmmeister und war bis zu seiner Rente im Freibad tätig.Bei der Feier wurde diese Zeit, in der das Ehepaar auch viele gemeinsame ehrenamtliche Stunden leistete, in Erinnerung gerufen. Redner und Laudatoren erwähnten dabei auch den damals geborenen Spruch, der bei allen Bade- und Feriengästen bekannt war: "Kannst du schwimmen noch nicht selber, geh zu Karl Melber". Melber ist der Hausname der Familie Schultes.Mittlerweile lässt es das Jubelpaar etwas ruhiger angehen. Resi Schultes schätzt die Hilfe ihres Mannes bei der Haus- und Hofarbeit, zu der er früher nur wenig Zeit hatte. Sie selbst ist eifrige Kirchgängerin und unterstützt Kinder und Enkel nach Möglichkeit. Gelegentlich besucht das Ehepaar auch noch Veranstaltungen und Feste ihrer Vereine. Und die beiden informieren sich täglich ausführlich über das Heimatgeschehen in ihrer Zeitung "Der neue Tag".