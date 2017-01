Vermischtes Friedenfels

27.01.2017

Steuerentlastungen für Haus- und Grundbesitzer, Überarbeitung des Erbbaurechts: "Baustellen" gibt es genügend. Otmar Zeitler, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Friedenfels, drängte in der Jahresversammlung, auf Reformen. Erneut ein Thema: Straßenausbaubeiträge.

Popularklage

Neue Heckenschere

Auch das barrierefreie Wohnen, nicht nur für die ältere Generation, gewinne immer mehr an Bedeutung, hob Otmar Zeitler bei der Jahresversammlung im Gasthof "Goldener Engel" hervor. Er verwies dabei auf Mütter mit Kinderwägen, Radfahrer, Rollatorbenutzer, Seh- und Gehbehinderte sowie Kranke.Ein seit Jahren von ihm verfolgtes Hauptanliegen brachte Otmar Zeitler erneut zur Sprache: Straßenausbaubeiträge. "Sie fressen die Ersparnisse jedes Einzelnen auf. 60 000 gesammelte Unterschriften hatten keinen Wert. Unsere Politik geht überhaupt nicht darauf ein", wetterte der Vorsitzende. Er informierte über das in vielen Orten oft heiß diskutierte Thema mit allen Beschlüssen und Gerichtsurteilen auf. "Die Münchner zahlen nichts, die Bärnauer in unserem Landkreis auch nicht. Wir jedoch müssen bezahlen", schimpfte Otmar Zeitler. Der Bundesverband Wohneigentum plane eine Popularklage wegen der Ungleichbehandlung der Bürger. Völlig offen und ungewiss sei aber der Ausgang, so Otmar Zeitler.Umfassend berichtete Otmar Zeitler über die Ereignisse im Bezirks- und Kreisverband. Dabei ließ der Vorsitzende durchblicken, dass er sich nach seiner mittlerweile 25-jährigen Tätigkeit als erster und zweiter Vorsitzender im Kreisverband einen Führungswechsel wünsche. Im nächsten Jahr möchte er nicht mehr ehrenamtlich in dieser Position tätig sein. 2016 habe der Kreisverband für viel Abwechslung gesorgt. Die traditionellen Fahrten und Ausflüge wertete Zeitler als vollen Erfolg: "Mit mehreren Bussen waren wir nach Annaberg und Ochsenfurt unterwegs." Auch die Radsternfahrt nach Wiesau mit einem zünftigen Gartenfest erfreute die Siedler. Für 2017 kündigte Otmar Zeitler an: "Im Sommer radeln wir nach Erbendorf." Dazu lud er natürlich auch die Friedenfelser Siedler ein. Einen großen Dank richtete Otmar Zeitler an seine Kollegen im Vorstand und an die Mitglieder im Ortsverein. "Das Weihnachtsbasteln mit über 25 Kindern war wieder ein schöner Erfolg. Auch der Emmausgang nach Zainhammer mit Ostereierbelohnung und einer zünftigen Geselligkeit trug zum Vereinswohl bei." Zeitler fuhr fort: "Wir haben mit unseren Mitgliedern zahlreiche runde Geburtstage gefeiert und mussten nach fünf Todesfällen und vier Austritten erstmals einen kleinen Mitgliederrückgang verkraften. Nach vier Neuaufnahmen im letzten Jahr zählt unser Verein nun 165 Mitglieder." Wie bereits im vergangenen Jahr forderte Otmar Zeitler deshalb die Versammlung auf, eine Mitgliederwerbung zu starten. "Fragen Sie einfach in der Nachbarschaft."Reibungslos und hervorragend klappte nach Aussage von Otmar Zeitler der Geräteverleih. Sein besonderer Dank galt hier der Familie Günter Schürlein, die sich um die Einlagerung, Wartung und den Verleih der Gerätschaften kümmert. Für die in die Jahre gekommene Akku-Heckenschere wird in diesem Jahr ein neues Gerät beschafft, versprach der Vorsitzende. Mit einer Neuerung möchte die Siedlervereinigung ins neue Vereinsjahr starten. Erstmals soll im Frühjahr eine Pflanzenbörse mit Pflanzentausch und -verkauf etabliert werden. Der genaue Ablauf, der Termin und die Durchführung soll in der nächsten Vorstandssitzung besprochen werden. Einen abschließenden Dank richtete Otmar Zeitler an Hans Lenk. Der Hobbyfilmer zeigte den Mitgliedern der Friedenfelser Siedlervereinigung seinen von ihm erstellten Film "Wunderschöne Heimat" mit vielen Szenen rund um Friedenfels, aus dem Steinwald und der näheren Umgebung.