Vermischtes Friedenfels

16.05.2017

79

0 16.05.201779

Die Vorstellung, Trucker seien ölverschmierte Typen, dürfte spätestens seit dem Wochenende überholt sein. Denn beim Trucker-Treffen präsentierten Fahrer edle, pieksaubere Kabinen. So mancher investiert Tausende Euro in seinen einem Wohnzimmer gleichenden Arbeitsplatz. Einer von ihnen ist Trucker Sigi Reil.

Champagnerfarben

Bei meiner Pflege schafft die Maschine locker zwei Millionen Kilometer. Sigi Reil

(bsc) In vielen der 150 Trucks und Zugmaschinen, die am Wochenende in Friedenfels zu bestaunen waren, hätte man vom Fußboden essen können. Nicht ein Staubkrümelchen war auf den Fußmatten und Bodenbelägen zu finden. Die edlen Fahrerkabinen mit eleganten Lederbezügen, behaglichen Schlafkojen und Mini-Küchen glichen einem kleinen Einzimmer-Apartment, das von ihren Lenkern nur mit Socken, Hausschuhen oder barfuß betreten wird.Der 64-jährige Trucker Sigi Reil ist stolz auf seinen 500-PS-Giganten, hat er doch mittlerweile viele Länder mit ihm bereist und unzählige Tonnen Fracht zu Kunden gebracht. Die einzigartige goldgrüne vierfache Außenlackierung fällt auf. Die Farbtöne beherrschen auch das Führerhaus, das einem eleganten Salon gleicht. Der Blick fällt auf champagnerfarbenes gestepptes Leder, das mit Ornamenten bestickt ist. Material und Farbe finden sich auch am Lenkrad, an Schalthebeln und Druckknöpfen im Cockpit. Nicht fehlen darf natürlich in der gemütlichen klimatisierten "Arbeitsstube" ein Stauraum und ein Kühlschrank. Der Inhalt: Wasserflaschen für die Zeit am Steuer und ein kleiner Vorrat Feierabendbier, das sich Reil nach getaner Arbeit schmecken lässt. In der Schlafkoje hängt ein Fernseher über dem gut gepolsterten Bett. Eine auf die Außenfarbe abgestimmte passende Kaffeemaschine ist natürlich Pflicht, schmunzelt Sigi Reil, der aus Bruck in der Oberpfalz kommt. Die Ausstattung alleine hat den Truck-Fan mittlerweile rund 12 000 Euro an Zusatzkosten eingebracht. "Geld, das ich aber gerne investiert habe", meint der Brummi-Fahrer.Neben viel eigenem Engagement bei Ausstattung und Einrichtung habe er seine Scania-Zugmaschine in Dänemark in einer Spezialwerkstatt "aufputschen" lassen, so Reil. Mittlerweile verrichtet diese Arbeit auch ein Freund aus dem oberfränkischen Hof, "wenn mal was kaputt gegangen ist oder ein Riss im Lederbezug zum Vorschein kommt". Nach 38 Jahren Europaverkehr fährt der leidenschaftliche Trucker seit 12 Jahren mit seiner Zugmaschine nun im Nahverkehr. "Zeitdruck, Dieselpreis, zu viel Verkehr auf den Straßen und viele Lkws aus dem Osten machten den Fernverkehr zusehends schwieriger", erklärt der Selbstständige. Auch die Wartungsarbeiten und Reparaturen an unseren Lastwagen kosten heute viel mehr als früher. "Damals hat man mit einfachen Werkzeugen vieles selber machen können. Heute braucht man in den Werkstätten Fachleute mit Computern." Doch das Fernweh bleibt, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. "Wann immer ich an meinem Stützpunkt in Regensburg Seecontainer aus Australien, Neuseeland, Malaysia, Indien, Amerika oder Kanada an den Haken nehme und sie zu den Empfängern nach Nürnberg, Passau oder in den Bayerischen Wald befördere, denke ich an die Ferne und die weiten Strecken in den früheren Jahren zurück."46 Jahre ist Siegfried Reil nun schon auf dem Asphalt unterwegs. Vor 22 Jahren machte er sich selbstständig und fährt seitdem nur noch Scania. "Die schwedische Firma ist deshalb mein Freund", lächelt der "König der Landstraße". Überhaupt findet er Gefallen an Skandinavien sowie den Ländern Schottland und Irland. "Die Pubs, die Leute, die Landschaft, so wie halt hier auf dem Truckertreffen in Friedenfels", lacht er und gibt geduldig Auskunft an vorbei schlendernde Festbesucher, die seinen Brummi bestaunen. Beachtlich sind die zurückgelegten Kilometer. Beim Truckertreffen in Friedenfels hatte er am Samstag 840 000 Kilometer auf der Tacho-Anzeige. "Bei meiner Pflege schafft die Maschine locker zwei Millionen Kilometer", schmunzelt er und wischt mit einem Tuch angeflogenen Blütenstaub von den Reifen.