Vereinsfahne strahlt wieder

Vermischtes Friedenfels

02.05.2017

11

0 02.05.201711

Neben dem farbenfrohen Hahn, der Taube und dem Hasen ist der Wahlspruch "Wer Tiere liebt, liebt auch Menschen" eingestickt. Die Fahne des Kleintierzuchtvereins präsentiert sich runderneuert und kann sich wieder zu allen Anlässen sehen lassen.

(bsc) Das generalüberholte Schmuckstück stand im Mittelpunkt der jüngsten Monatsversammlung im Gasthof "Goldener Engel". Nach 30 Jahren hatten Regen und Wind bei Umzügen sowie der Zahn der Zeit kräftig an dem Vereinssymbol sowie den Schärpen genagt, wusste Vorsitzender Christian Hausknecht. Der Stoff war abgewetzt und verschmutzt, Fransen fehlten und waren abgerissen, die Fahnenbänder verschlissen und die Fahnenstange auch nicht mehr das, was sie einmal war.Deshalb entschloss sich der Vorstand des 1912 gegründeten Vereins, die Fahne bei einer Firma in Plauen überholen zu lassen. Nach Wochen konnten nun die Mitglieder das Ergebnis der Restaurierung betrachten. Die anwesenden Ehrenmitglieder Albert Neumann, Bernhard Schaumberger und Manfred Schmidt waren besonders angetan von dem "neuen" Prachtstück und freuten sich, dass man sie nun wieder stolz der Öffentlichkeit präsentieren kann. Auch den kirchlichen Segen soll die sanierte Fahne demnächst erneut erhalten.Ein weiterer Blickfang bei der gut besuchten Versammlung war die Vorstellung der neuen Vereinskleidung. Karin Dostler präsentierte das neue Outfit mit Pullover und Jacke, die künftig bei allen Vereinsanlässen getragen werden sollen.Gut besucht war die Frühjahrsversammlung des Kreisverbandes für Geflügel, berichtete Zuchtwart Helmut Dostler. Über die Kreis- und Bezirksversammlung sowie eine Züchterschulung für Kaninchen informierte Tanja Hausknecht. Die Zuchtwartin schilderte anstehende Neuerungen und nannte wichtige Termine.Das vielfältige Engagement der beiden Zuchtwarte lobte abschließend Vorsitzender Christian Hausknecht. Er bat die Mitglieder um Unterstützung bei den nächsten Terminen, warb für die Begleitung der Zuchtwarte bei den einzelnen Zusammenkünften auf Kreis- Bezirks- und Landesebene. Die nächste Monatsversammlung ist am 20. Mai im Gasthof Gleißner.