Vermischtes Friedenfels

26.05.2017

Zehn Jahre Förderverein des Turn- und Sportvereins Friedenfels: Nun war es an der Zeit, für die wertvolle Arbeit Dank zu sagen.

Sieben Sparten

Gut gewirtschaftet

Ehrungen TSV-Fördervereins-Vorsitzender Karl Trottmann zeichnete 24 Mitglieder für zehnjährige Vereinstreue aus. Bei der Übergabe der Urkunden meinte Karl Trottmann: "Ihr seid die Gründungsmitglieder des Vereins." Über Ehrungen freuten sich: Martin Bischof, Claudia Bittner, Theo Höfer, Marco Hoffmann, Bernhard Kaßeckert, Alexandra Kaßeckert, Michael Kochs, Jürgen Kraus, Helmut Radimerski, Peter Ransberger, Rainer Schletz, Manfred Schmalzreich, Angela Schraml, Bernhard Schultes, Franz Schultes, Thomas Schultes, Siegfried Steinkohl, Rita Steinkohl, Martin Streim, Karl Trottmann, Manfred Wiese, Peter Wildenauer, Karl Wittmann und Manuel Zeitler. (bsc)

(bsc) Bei der Jubiläums-Jahreshauptversammlung im Sportheim gab es erstmals Ehrungen. Vorsitzender Karl Trottmann freute sich über den ausgezeichneten Besuch. Bei seinem Rückblick auf das zurückliegende Vereinsjahr dankte er den derzeit 52 Mitgliedern und Förderern des Turn- und Sportvereins Friedenfels. Auch erinnerte er an die Gründung des Fördervereins vor zehn Jahren. Seine Anerkennung galt dabei dem damaligen Vorsitzenden des Hauptvereins, Thomas Schultes. "Seine Idee war es, die letztendlich zur Gründung des Fördervereins führte", hob Karl Trottmann hervor.Das primäre Ziel war, den Sportbetrieb und vor allem die Jugendarbeit im sieben Sparten umfassenden Hauptverein zu unterstützen und zu fördern. Trottmann: "Bei der Gründung des Fördervereins vor zehn Jahren unterstützten wir 256 Jugendliche. Derzeit sind noch 178 Jugendliche registriert." Der Vorsitzende verwies dabei auf den demografischen Wandel, der nicht nur für den TSV Friedenfels eine große Herausforderung sei. Den Vorsitzenden freute aber, dass der breitgefächerte Sportbetrieb beim Turn- und Sportverein vom Nachwuchs gerne angenommen werde. "Bei gesellschaftlichen Veranstaltungen und Festlichkeiten des Hauptvereins arbeiteten und wirkten im abgelaufenen Vereinsjahr wieder unsere Fördervereinsmitglieder mit. Auch bei den Ortsmeisterschaften der einzelnen TSV-Sparten und beim Weihnachtsmarkt der Gemeinde waren unsere Mitglieder aktiv."In den Genuss von Fördermitteln kam 2016 die Damenmannschaft der Sparte Fußball sowie die Sparte Laufen für die Ausrichtung des OVL-Cups und ihres Jugendzeltlagers. "Wir haben zudem wieder gut gewirtschaftet", meinte Karl Trottmann weiter und hatte zusammen mit Kassier Alexandra Kaßeckert eine Überraschung vorbereitet. An die anwesenden Vorstandsmitglieder des TSV-Hauptvereins, zweiten Vorsitzenden Helmut Radimerski und Hauptkassier Anja Schultes, überreichten sie 2000 Euro für die Sport- und Nachwuchsförderung 2017. Radimerski und Schultes freuten sich darüber sehr und dankten dem Förderverein für die großzügige Spende.Dank sagte Trottmann den Vorstandskollegen, an der Spitze Hauptkassier Alexandra Kaßeckert. Viel Unterstützung erhielt der Förderverein erneut bei seinen Geburtstagsbesuchen, fuhr der Vorsitzende fort. Die Jubilare hätten oft das gute Sportangebot und die lebendige Jugendarbeit im TSV gelobt, die seit der Gründung des Fördervereins vor zehn Jahren erheblich erweitert worden sei.Respekt für die geleistete Arbeit zollte der zweite Vorsitzende des TSV-Hauptvereins, Helmut Radimerski. "Die finanzielle Unterstützung des Fördervereins ermöglicht zusätzliche Maßnahmen im Hauptverein."