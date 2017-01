Freizeit Fuchsmühl

23.01.2017

16

0 23.01.201716

Heiterkeit war Trumpf beim Galaabend der Karnevalsgesellschaft Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz in Fuchsmühl. Die Tänzer glänzten mit sportlichen Höchstleistungen. Ein Programm vom Feinsten.

Eisprinzessin

Intensives Training

"Nichts ist mehr so, wie es war", meinte ein freudestrahlender Narhalla-Vorsitzender Andreas Wege auf der Bühne in der Fuchsmühler Mehrzweckhalle. Vor einem Jahr noch hatte er hier zusammen mit Norbert Pavlis den rot-weißen Galaabend moderiert. Nun begrüßte er als frisch "beförderter" Vereinschef die zahlreichen Faschingsnarren aus nah und fern in der fast ausverkauften Fuchsmühler Mehrzweckhalle. Durch den unterhaltsamen Abend führten - abwechselnd, aber auch gemeinsam - Richard Baumgärtel und Martin Grabis in souveräner Weise. Pünktlich um 20.11 Uhr verdunkelte sich der Saal, kreisende Lichter wiesen auf den Einzug des Marktredwitzer Elferrates hin, angeführt von Richard Baumgärtel, Martin Grabis und dem Vorsitzenden. Es folgten die Garden und dann ein rasantes und mehr als vier Stunden dauerndes Brillantfeuerwerk gekonnter und oft atemberaubender Darbietungen.Für Furore sorgte nicht nur die Rasselbande von der "Purzelgarde" mit ihrer bunten Version der Eisprinzessin. Begeistern konnte auch Tanzmariechen Antonia ("Toni") Minge, die blutjungen Tanzpaare Melissa Lichtblau und Louis Langer, Luisa Friedrich und Jonas Bönisch. Für anhaltenden und verdienten Beifall sorgten nicht nur die hübsch anzuschauenden Garden. Grandios die Auftritte dreier befreundeter Faschingsvereine: Weiß-Blau Wiesau als "Rettungsschwimmer von der Kipp", der "Mitterteicher Gaudiwurm" als kostümierte, weibliche "Robin Hoods" und "Die Mohrenwäscher" aus Bayreuth sorgten für Spaß. Ausgelassene Heiterkeit bei den "Ampelmännchen" beim rot-grünen Jugendschautanz.Glanzpunkt des weiteren Abends war der erst zweite Auftritt der begabten jungen Büttenrednerin Ronja Schmidt, die gemeinsam mit ihrer Betreuerin und Vorsitzendem Andreas Wege zum Pokémon suchen im Marktredwitzer Stadtpark aufrief. Die erst Neunjährige empfahl, so lange wie nur möglich ein Kind zu sein: "Oh Mann, oh Mann, was man da alles machen kann." Die talentierte Büttenrednerin ist auch bei der Fernsehsendung "Franken helau" zu sehen. Die Aufzeichnung findet am 27. und 28. Januar in Marktredwitz statt. Eintrittskarten, so Vorsitzender Andreas Wege in der Pause im Gespräch mit Oberpfalz-Medien, seien noch bei Betten Müller in Marktredwitz erhältlich.Im weiteren Gespräch lobte Wege die hervorragende Jugendarbeit im 1965 gegründeten und mehr als 250 Mitglieder starken Verein. Ein eigenes Prinzenpaar habe man nicht, informierte der aus Wiesau stammende Wahloberfranke. Eine große Pause - nach Aschermittwoch - gönnen sich die rot-weißen Narren aber nicht. "Wir beteiligen uns auch während des Jahres an zahlreichen Veranstaltungen." "Nebenbei" laufen die Trainingseinheiten. "Trainiert wird ab April, damit rechtzeitig zum 11.11. jeder Schritt sitzt." Das Finale des Gala- und Prunkabends in Fuchsmühl kam erst gegen Mitternacht. Männerballett und Ü15-Schautanz "10 auf einen Streich" begeisterten.