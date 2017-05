Freizeit Fuchsmühl

18.05.2017

Unter den strengen Augen von Leistungsrichter Edgar Hornung legten Mitglieder der Ortsgruppe Fuchsmühl im Verein für Deutsche Schäferhunde ihre Frühjahrsprüfung ab. Begeistert zeigte sich der Gast aus Lichtenfels vom hervorragenden Ausbildungsstand.

Schutzdienst

Erziehungskurs im Mai

(wro) Zehn Hundeführer gingen an den Start. Darunter auch fünf Teams von der Ortsgruppe Nova Ves bei Skalna (Tschechien), mit denen die Fuchsmühler seit Jahren eine gute Zusammenarbeit pflegen. Die Begleithundeprüfung absolvierten Elfriede Spörrer mit ihrem langhaarigen Tervueren (Belgischer Schäferhund) "Arco vom Leonberger Mühlbach", ebenso beteiligten sich daran Dagmar Voleskova mit dem Australien Shepard "Bongo Luigi od Haliru" und Dagmar Marincova mit ihrer Schäferhündin "Tereza Stary Skaut". Der Erfolg bei der Begleithundeprüfung sei Voraussetzung für alle Hundesportarten, wie die Vielseitigkeitsprüfung (VPG), Agility, Obedience (kooperatives und kontrolliertes Verhalten), Rettungshund, Turnierhundesport, informierte Prüfungsleiterin Olga Forte im Gespräch. Besonderes Augenmerk werde auf den Grundgehorsam der Hunde, auch auf den Verhaltenstest (neutraler Umgang mit Radfahrern, Joggern, anderen Hunden und Menschen) gelegt, fügte die Mitterteicherin hinzu.Die erweiterte Begleithundeprüfung BGH 2 meisterten Manuel Schaumberger und "Rocky". Die Fährtenarbeit (A), Gehorsam, Unterordnung (B) und Schutzdienst (C) war Gegenstand der Vielseitigkeitsprüfungen. Bei der Prüfungsstufe IPO 1 gingen die beiden Ortsgruppenmitglieder Beate Altendorfer mit "Daggi vom Haus Gleißner" (Punkte: A 96, B 88, C 82) und Detlef Wallner mit "Sina Stary Skaut" (Punkte: A 84, B 77, C 91) sowie Jaroslava Knizakova mit der Malinoishündin "Casey Clever Fox" (Punkte: A 79, B 94 C 97) an den Start.Leopold Forte schickte "Honey von der Grenzstadt Laa" in den IPO-3-Wettbewerb. Gemeinsam erreichten sie bei der Fährtenarbeit 94 Punkte. 96 Punkte waren der Lohn sowohl in der Unterordnungsübung als auch im Schutzdienst. Die IPO-Teilprüfung (Fährtenprüfung 1) meisterte Helena Petrankova mit "Canio z Posthorskych zahred". Sie schaffte 78 Punkte. Mit 80 Punkten bestand die tschechische Hundeführerin Danila Rejdikova mit "Saska Stary Skaut" die Fährtenprüfung 2. Anlässlich der Siegerehrung im Vereinsheim lobte Vorsitzende Christine Eichholz die Zusammenarbeit auch mit den örtlichen Landwirten, die ihre Felder für die Fährtenarbeit bereitwillig zur Verfügung gestellt hatten. Besondere Anerkennung erhielt Fährtenleger Helmut Schultes. Dank galt auch den Figuranten Detlef Wallner und Manuel Schaumberger. Lobend wandte sich die Sprecherin an Prüfungsleiterin Olga Forte.Ab 27. Mai bietet der Verein wieder einen Erziehungskurs für Hunde sämtlicher Rassen an. Für die Interessierten findet am Übungsplatz (Nähe Waldbadeweiher) am kommenden Samstag um 14 Uhr eine Informationsveranstaltung statt.___Weitere Informationen: