Freizeit Fuchsmühl

18.05.2017

(wro) Alle Jahre im Mai lädt die Fuchsmühler KAB zur Maiandacht mit Pater Martin, anschließend zur Muttertagsfeier in den Jugendheimsaal ein. Wieder überraschten Sigrun Hartung und Michaela April die Frauen mit einem Ständchen. Begrüßt wurden die Mütter von der KAB-Vorsitzenden Christa Müller. An der Feier nahm auch Präses Pater Martin teil. Wie bei einem Muttertagstreffen üblich wurden Kaffee, Kuchen und selbst gezogene Küchel gereicht. Als kleine Erinnerung an den unterhaltsamen Nachmittag nahm jede Mutter ein buntes selbst gebasteltes Stoffherzchen sowie eine süße Überraschung als Andenken mit nach Hause.