Kultur Fuchsmühl

25.04.2017

96

0 25.04.201796

Herzliches Lachen und viel Applaus: Rund 200 Premierenbesucher genossen den vergnüglichen Theaterabend. Auf dem Spielplan stand das Lustspiel "Die Nacht der Nächte" oder "Leih dir einen Mann" von Regina Rösch, das die Laienspielgruppe Fuchsmühl bravourös auf die Bühne brachte.

Tolle Dekoration

Es gibt noch Tickets

(wro) Geprägt von viel Trubel und losen Sprüchen stand im Lustspiel eine von zwei Frauen betriebene Agentur im Rampenlicht. Ihr Tagesgeschäft: Männer ausleihen. Wenn die Mitarbeiter (ihre beiden Ehemänner und ein fescher Typ namens Dieter Hummel) beim Wochenendtrip über die Stränge schlagen, muss man sich hinterher über nichts mehr wundern. Wehe, wenn sie losgelassen, mag sich manch ein Zuschauer dabei gedacht haben. Wundern braucht man sich daher auch nicht über den vergnüglich kurzweiligen Verlauf des Dreiakters, die frechen Pointen, noch weniger aber über den überraschenden Schluss, den man so gar nicht auf der Rechnung hatte.Mit Andreas Müller als Bräutigam in spe konnte zum wiederholten Mal ein Jungtalent aus den Reihen der "Theaterfüxe" reaktiviert, mit Michael Bäumler als Johannes Heesters-Verschnitt Dieter sogar ein sehr talentierter Quereinsteiger aktiviert werden. Der Rest der Truppe kann mit knappen Worten umschrieben werden: talentvoll, spielfreudig und stets für eine Überraschung gut. Johanna Thoma glänzte in ihrem Part als wahrsagende Gretl. Als Mann vom "anderen Ufer" brillierte nicht zum ersten Mal Alexander Derwart, der den Detlef aus Düsseldorf überzeugend rüberbrachte. Weshalb er aber nicht aus Poppenreuth stammen durfte, blieb für so manchen aber ein Rätsel. Auch mit den vielen, in schöner Regelmäßigkeit eingestreuten Namen der Gemeinde-Prominenz konnten halt die auswärtigen Besucher so gar nichts anfangen, wie hinterher von manch einem Gast zu erfahren war. Aber das sollte den bunten Abend nicht trüben, im Gegenteil. Verantwortlich für den Erfolg war wieder eine gut eingespielte Lang-Truppe, der die Spielfreude in die Gesichter geschrieben war. Nicht nur die Probenarbeiten auch die Premiere bereitete offenbar wieder riesigen Spaß. Zweifellos überzeugen konnten dabei Daniela Seidel und Jasmin Mayerhöfer als "gestresste" Unternehmerinnen. Mit Martin Betz, Ernst Tippmann und Christina Hößl standen ihnen bühnenerprobte Darsteller zur Seite. Dass danach ordentlich Premiere gefeiert wurde, sei nur am Rande noch erwähnt.Das Publikum jedenfalls wurde gut drei Stunden lang nach allen Regeln der Kunst unterhalten, aber auch bestens bewirtet. Mit Wolfgang Lang, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Pamela das Stück ausgewählt hatte, stand ein umsichtiger Spielleiter am "Regiepult." Für das Publikum nicht sichtbar, half Souffleuse Margitta Sandner bei Texthängern aus und für die hübsche Saaldekoration (kleine Bettchen auf den Tischen) zeichnete Marina Beer verantwortlich. Ein ganz besonderes Lob gehört diesmal dem Technikergespann Erich Höfer und Alexander Schön. Dafür, dass im Rampenlicht jeder gut herauskam, sorgte in altbewährter Weise die Maske von Martina Höfer, die mit Pamela Lang auch für die Kostüme zuständig war. Nicht vergessen werden darf auch der Bühnenbau.Wer die beiden Aufführungen am Wochenende verpasst hat, der hat am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr noch einmal Gelegenheit, die "Nacht der Nächte" live mitzuerleben. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Marktgemeinde und bei der Raiffeisenbank in Fuchsmühl, bei der AWO in Mitterteich und bei der Stadtverwaltung in Waldershof zum Preis von sieben Euro erhältlich. Für die Zuschauer jedenfalls war "Die Nacht der Nächte" tatsächlich eine ganz besondere Nacht.