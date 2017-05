Kultur Fuchsmühl

Gemeinsam mit dem Frauen- und Mütterverein hatte die Fuchsmühler Pfarrei die Gläubigen zum Gebet für den Frieden in der Welt in die Wallfahrtskirche "Maria Hilf" eingeladen. Zahlreiche Gläubige waren gekommen, um Brigitte Traeger nicht nur singen, sondern auch beten und sprechen zu hören.

Mit ihrem Ehemann Siegfried Stenglein und den Gläubigen gestaltete die Künstlerin den musikalisch umrahmten Rosenkranz. In der anschließenden Messe waren auch Marienlieder zu hören. Den Gottesdienst zelebrierten Pfarrer Joseph und Pater Martin.Anlass war das Gedenken an die Marienerscheinungen in Fatima vor 100 Jahren. Ein halbes Jahr lang soll die Gottesmutter jeweils am 13. jedes Monats drei Hirtenkindern erschienen sein, um ihnen Botschaften, die heute als die "Geheimnisse von Fatima" bekannt sind, überbringen zu können. Die Erscheinungen endeten am 13. Oktober 1917.Pfarrer Joseph erinnerte in seiner Ansprache nicht nur an das Trio Jacinta und Francisco Marto und Lúcia dos Santos sowie die Marienerscheinungen - Gegenstand seiner Predigt war auch das "Sonnenwunder" am 13. Oktober 1917, das von rund 30 000 Menschen nahe Fatima beobachtet wurde. Besonderer Höhepunkt des Abends war schließlich das Spenden des Einzelsegens.