08.05.2017

Musik macht Freude und schafft Freude. Das stellte der Nachwuchs des Wiesauer Musikvereins bei einem Vorspielnachmittag in der Fuchsmühler Mehrzweckhalle klangvoll unter Beweis.

(wro) Bei Kaffee und Kuchen, reichlich Platz und in familiärer Atmosphäre machte das gemeinsame Musizieren noch mehr Spaß. Zum Auftakt stimmten die "JuWies" mit "Funky Town", einer gelungen Interpretation des bekannten Disco-Klassikers aus den späten 1970ern, auf einen abwechslungsreichen Nachmittag ein. Gleich danach war Verkleidung angesagt. Unter der Anleitung von Christa Polata versuchten sich die Buben und Mädchen an der "Jahresuhr". Als Hexen huschten sie fingerfertig "Morgens früh um sechs" über die Xylophone.Die Blockflötengruppe, ebenfalls unter der Leitung von Christa Polata, wagte sich "Nachts in den Wald", sagte dem Winter musikalisch "Ade". Ihr musikalisches Können bewiesen die Solisten Paula Bächer, Michael Philipp und Selina Gleißner. Andreas Stengl und Stefan Lauton überzeugten mit ihren Tenorhörnern, Andreas Philipp an der Trompete. Magdalena Zeitler beherrschte kunstvoll die Querflöte. Weiterer Höhepunkt des rund einstündigen Programms war das harmonische Flügel- und Tenorhorn-Zusammenspiel von Josef Polata und Christian Philipp. Sie zeigten, dass sie "Zwei Freunde" im wahrsten Sinne des Wortes sind.Der heitere musikalische Querschnitt gefiel. Waren doch neben bekannten Kinderliedern wie "Hänschen klein" auch anspruchsvolle Werke wie "Gebet", "Wunderland bei Nacht" oder "Il Silenzio" zu hören. Kurzweilig gestaltete sich die Programmfolge. Die musikalische Früherziehung zeigt Früchte, wie an diesem Vorspielnachmittag eindrucksvoll zu hören war. Bereits von klein an lernen und spüren die Buben und Mädchen, wie schön es ist, Menschen mit Musik eine Freude zu bereiten.Das musikalische Finale war den "JuWies" vorbehalten. Ihre "Disney Film Favorites" begeisterten. Das betonte auch Bürgermeister Wolfgang Braun in seinen Grußworten. Für Zugaben waren die Mitwirkenden bestens vorbereitet.