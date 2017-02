Politik Fuchsmühl

09.02.2017

Öko-Modellregion und digitales "E-Dorf" - die Steinwald-Allianz hat einiges zu bieten. Und das Markthaus Fuchsmühl spielt eine führende Rolle.

Zusammen mit vielen Ortsvorsitzenden besichtigte die CSU-Kreisvorstandschaft das Vorzeigeprojekt. Bürgermeister Wolfgang Braun stellte den Mitgliedern des Gremiums das Markthaus und den Dorfladen vor. Er erzählte dabei vom Werdegang sowie den anfänglichen Schwierigkeiten, die man gemeinsam im Ort gemeistert habe. Bei einem Rundgang, an dem unter anderem auch MdB Reiner Meier teilnahm, überzeugten sich die Kommunalpolitiker von dem breitgefächerten Angebot des Ladens, in dem vor allem auch regionale Produkte in den Regalen stehen. Nach einführenden Worten vom Vorsitzenden der Steinwald-Allianz, Hans Donko, referierte anschließend deren Geschäftsführer Martin Schmid im Hotel Hackelstein über die aus 16 Gemeinden bestehende Gruppierung. Ausgehend von einem prognostiziertem Rückgang der Bevölkerung um rund 10 Prozent in den nächsten 20 Jahren und der damit einhergehenden immer älter werdenden Gesellschaft, werde eine Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg immer wichtiger, verdeutlichte der Referent eingangs an einigen Schaubildern.Aufgaben des seit dem Jahr 2010 bestehenden Zweckverbandes seien es, gemeindeübergreifende Projekte durchzuführen, den gemeinsamen Fremdenverkehr zu fördern sowie unter anderem die grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Region Konstantinsbad als tschechischen Partner zu stärken. Als Beispiele gelungener Projekte ging der Referent kurz auf den Vitalitäts-Check 2.0 sowie auf das interkommunale Kernwegenetz ein.Aber auch der gemeinsame Radwegebau mit einer Länge von 75 Kilometer und einem Investitionsvolumen in Höhe von zehn Millionen Euro oder die Sanierung und der Umbau der Wandergaststätte Waldhaus im Steinwald geht auf Initiativen der Steinwald-Allianz zurück, ebenso wie das regelmäßige Magazin "Stein & Wald" und die Projekte zur Öko-Modellregion Steinwald. Als aktuelles Projekt ging der Geschäftsführer auf das digitale "E-Dorf" ein, das vom Freistaat gefördert wird und in Zusammenarbeit mit den Fraunhofer Institut realisiert werden soll.Ziel ist die Anschaffung eines Verkaufsfahrzeugs, das im regelmäßigen Turnus überwiegend Güter aus der Region in Ortsteile ohne Nahversorgungseinrichtungen ausliefert. Daneben soll ein Bankautomat im Fahrzeug installiert werden, um Bürgern den Zugang zum Bargeld zu ermöglichen, so Schmid. Basis für die Funktionsweise des Konzepts ist eine intelligente digitale Plattform, die Kunden und Erzeuger der Produkte sowie Bankinstitute miteinander vernetzt, Daten austauscht und letztendlich die Touren plant.Mögliche Projekterweiterungen sieht man in der Arzneimittelversorgung oder auch in der Einbindung des Taxi-Anrufbus Baxi im Landkreis. Derzeit finden regelmäßige Gespräche mit dem Fraunhofer Institut statt, so Schmid abschließend. Ende Februar wird der Projektantrag beim Wirtschaftsministerium eingereicht. Der Projektstart ist für Anfang April vorgesehen.