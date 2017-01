Wandernetz mit Naturpark-Logo

Politik Fuchsmühl

29.01.2017

29.01.2017

Die Route ist zweifellos attraktiv, die Beschilderung weniger. Nun sollen neue Markierungen den Wanderern auf dem "Fuchsweg" auf die Sprünge helfen.

Start beim Markthaus

Einheitliches System

Alu statt Holz

Die Route führt gut 12 Kilometer rund um die Wallfahrtsgemeinde. Der beliebte Wanderweg mit schöner Aussicht, auf und ab, kreuz und quer entlang des Naturparks Steinwald, besteht seit rund 30 Jahren. Die viel gelobte Rundstrecke berührt zahlreiche und markante Sehenswürdigkeiten. So führt der Wanderpfad über die Felsengruppe am Hackelstein, hinein in die Waldabteilung "Schrammlohe" zum "Steinernen Brünnerl", von dort zum Sauerbrunnen, hinab zum Waldbadeweiher, schließlich zurück zum Schloss und wieder hinein in den Ort.Ausgangspunkt der Wanderroute wird künftig das Markthaus sein, informierte Bürgermeister Wolfgang Braun von der geplanten Streckenänderung. Abweichungen seien möglich, über Vorschläge könne man gerne sprechen, betonte er und beantwortete damit zugleich die entsprechende Anfrage von SPD-Marktrat Rainer Bleistein nach eventuellen Änderungen entlang der Route.Leider sei die Beschilderung inzwischen in die Jahre gekommen, bedauerte der Bürgermeister bei der Marktratssitzung am Freitag. Nicht besser erging es den meist daneben aufgestellten Hinweistafeln, die benötigt wurden, weil auf dem kleinen Fuchsschild weitere Informationen fehlten oder aus Platzgründen gar nicht angebracht werden konnten.Braun untermauerte seine Mitteilungen mit einigen Bildern. Ergänzend legte er eine Kosten- und Materialaufstellung sowie eine aktuelle Skizze des Gestaltungsvorschlags vor. So wolle man künftig auch das Naturpark-Logo einbinden, verwies er auf eine Vereinbarung mit dem FGV und dem OWV, auch für die überörtlichen Wanderwege im Steinwald ein einheitliches Beschilderungssystem zu erstellen.Als mitverantwortlichen Berater nannte Braun den Landkreis-Gästeführer Rudolf Ehstand, der sich bereits Gedanken über die Neubeschilderung am "Fuchsweg" gemacht hatte. Ehstand habe die Markierungsorte aus Sicht ortsfremder Wanderer ausgearbeitet. Die vom Bürgermeister als "nicht mittelbar" bezeichneten und nicht direkt eingebundenen Strecken wolle man gegebenenfalls auch neu beschildern.Darüber hinaus wurde den Naturpark-Mitgliedsgemeinden empfohlen, ihre Beschilderung auf der Basis der neuen Tafeln auf den Prüfstand zu stellen. Die Kosten für die Neubeschilderung, Flyer usw. bezifferte Braun auf rund 12 000 Euro. Di e Hälfte davon trage die Gemeinde, der Rest werde aus dem Topf des Naturparks gefördert. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass man die Kosten durch Eigenleistungen möglicherweise senken könne."Der Betrag kommt mir ein wenig hoch vor", störte sich SPD-Marktrat Udo Fürst an den genannten Kosten und fragte vorsorglich nach, ob denn die Summe tatsächlich nur für den einen Weg aufgewendet werden müsse. Weiter wollte man die Anzahl der Pfosten und Schilder wissen, die angeschafft werden sollen. Mit 57 Pfosten müsse man schon rechnen, erwiderte Braun und erinnerte daran, dass die Beschilderung großzügig sei. Schließlich seien auch unerfahrene Wanderer unterwegs.Weiter schlug er vor, die bisherigen Holz-Pfosten durch widerstandsfähige Alu-Pfähle zu ersetzen. Die Mehrkosten dafür wären vertret- und überschaubar. "Wir leisten uns keinen Luxus, wenn wir die Schilder auf Vordermann bringen." Naturpark- und Rathaus- Geschäftsführer Ernst Tippmann verwies dabei auf das angestrebte einheitliche Erscheinungsbild. FW-Fraktionssprecher Anton April zeigte sich mit einer Neugestaltung durchaus einverstanden, Markus Troesch schloss sich im Namen der CSU-Fraktion an. Keinen Grund für ein Veto sah man auch in den Reihen der SPD.