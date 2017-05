Wenn Granit auf Basalt trifft

Politik Fuchsmühl

10.05.2017

Einstimmig bekannte sich der Marktrat zum Herzogöder Projekt "Granit trifft auf Basalt". Realisiert werden soll der durch Mittel aus dem Naturpark geförderte Teil des Leader-Sammelprojektes "Touristische Aufwertung der Radwege in der Steinwald-Allianz" unweit des Ortseingangs.

28 200 Euro Kosten

Rücklage 1,7 Millionen

(wro) Die Unterlagen wurden rechtzeitig an das Landratsamt weitergeleitet. Inzwischen liegt der positive Bescheid im Rathaus vor. Dem Antragsverfahren stehe nichts mehr im Wege, kommentierte Bürgermeister Wolfgang Braun das weitere Vorgehen. Die über die Förderung hinausgehenden Kosten müssten jedoch von der Kommune getragen werden, schränkte der Sprecher in der Sitzung ein.Zwischenzeitlich wurde von Maria-Magdalena Stöckert eine Kostenschätzung erarbeitet. Der von der Kreisheimatpflegerin errechnete Betrag, rund 28 200 Euro, wurde von der Leader-Stelle im Landratsamt anerkannt. Man rechne mit einem Zuschuss in Höhe von rund 14 220 Euro, bilanzierte Braun. Verpflichtend aber sei, dass der Rest von der Gemeindekasse getragen werde. Haushaltsmittel habe man für das laufende Jahr bereits eingeplant, bat der Bürgermeister um Zustimmung zur Kostendeckung.Als Auslöser des Gedankens an ein EU-gefördertes Projekt gilt insbesondere das erfolgreiche Abschneiden des Ortsteils beim Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden". Anerkennend über das Bemühen der Einwohner äußerten sich auch die Gemeinderäte. "Es ist schön, dass man in Herzogöd engagierte Bürger hat", sagte Markus Troesch (CSU). Dem schloss sich Anton April von den Freien Wählern an. "Ein Ortsteil, der sich engagiert, soll auch die entsprechende Motivation erhalten", lobte Bürgermeister Braun das Engagement der Dorfgemeinschaft.Weiteres Thema der Sitzung war der kalkulatorische Zinssatz für die Gebührenbedarfsrechnung bis zum 31. Dezember 2020. Wie von Kämmerer Lothar Ernstberger vorgeschlagen, wird er auf 3,33 Prozent festgesetzt. Nach eingehender Diskussion einigten sich die Fuchsmühler Markträte auf die Senkung (bisher 3,9 Prozent). Sie bewirkt bei den Wasserverbrauchsgebühren eine Minderung um 5 Cent, beim Abwasser um 9 Cent.Nach der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von 6 Monaten des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Gemeinderat vorzulegen. Bürgermeister Wolfgang Braun hatte das von Kämmerer Lothar Ernstberger erarbeitete Zahlenwerk bereits bei der letzten Sitzung auf dem Tisch. Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit rund 4,2 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt mit rund 4,5 Millionen Euro. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 1 775 000 Euro. Die Rücklage zum 31. Dezember 2016 liegt bei 1 709 168 Euro. Bei der verfügbaren Rücklage ergebe sich eine Verschlechterung von rund 47 000 Euro, rechnete Braun abschließend vor.