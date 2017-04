Vermischtes Fuchsmühl

25.04.2017

25.04.2017

Familie, Geschwister, Freunde und Verwandte waren da; sogar aus Düren kam Besuch. Kaffee und Kuchen gab es im Wintergarten, Brotzeit und Bier vom Fass: Adolf Höcht aus Fuchsmühl feierte in trauter Runde seinen 80. Geburtstag.

Freilich, dass der Fuchsmühler vor wenigen Tagen 80 geworden ist, das musste man sich von ihm schon persönlich bestätigen lassen. Auf den ersten Blick nämlich mag man es kaum glauben.Bekannt ist der Höcht Adolf als Seniorchef des vor rund 60 Jahren von ihm gegründeten Familienunternehmens, das heute von Sohn Harald, unterstützt von Schwiegertochter Christine, fortgeführt wird. Dass sich auch die Enkelsöhne Stefan und Michael mit einbringen, macht den Adolf schon stolz. "1956 habe ich die Firma gegründet." Zehn Jahre später habe er sich dann dazu entschlossen, an den heutigen Standort an der Hubertusstraße umzusiedeln, umreißt der Handwerker aus Leidenschaft mit nur wenigen Worten die über 60-jährige Firmengeschichte. "Heizung und Wasser gehören irgendwie zusammen", fügt er hinzu. Auch, dass er als vielseitiger Altmeister einen defekten Turbolader wieder zum Laufen bringen kann. Höcht lacht: "Das hat doch auch was mit Energietechnik zu tun.""Eigentlich habe ich gar nicht vorgehabt, den 80. Geburtstag so groß zu feiern", gesteht er dann im weiteren Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Dass er sich über die vielen Glückwünsche sehr freut, will er freilich nicht verleugnen. Sogar eine kleine Delegation aus Düren hat sich eingefunden, um dem 80 Jahre alt gewordenen Freund die Hand zu schütteln. Auch die sechs Enkel und zwei Urenkel freuen sich über den runden Ehrentag ihres Groß- beziehungsweise Urgroßvaters. Nicht zuletzt auch die beiden Söhne Harald und Christof sowie die Schwiegertöchter, die beide Christine heißen. Zu den Gratulanten gesellt sich auch Bürgermeister Wolfgang Braun, der nicht nur seine persönlichen Glückwünsche, sondern auch die der Marktgemeinde überbringt.