Vermischtes Fuchsmühl

08.05.2017

08.05.2017

Einer der Höhepunkte des Kirchenjahres in der Pfarrei Fuchsmühl ist das Ritafest, die Verehrung der Heiligen Rita von Cascia. Die in Fuchsmühl lange tätigen Augustinerpatres haben die Heilige den Gläubigen in der Region nähergebracht und das Fest eingeführt. Die nun hier wirkenden Vincentinerpatres feiern das Ritafest am 20. und 21. Mai.

In der Wallfahrtskirche gibt es eine eigene Rita-Kapelle, die 2016 unter Leitung von Pfarrer Joseph mit Rat und Tat von Künstler Hans-Günther Pietschmann aus Schönhaid renoviert wurde. In Verbindung mit dem Ritafest findet auch wieder die Friedenswallfahrt der Heimkehrer-, Kriegsopfer- und Soldatenverbände des Landkreises statt. Auftakt ist am Samstag, 20. Mai, um 17 Uhr mit einem Festgottesdienst, vorher ist um 16.30 Uhr die Rita-Novene. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Gruppe "Patrona Bavariae" aus Neusorg.Am Sonntag, 21. Mai, findet um 8.30 Uhr ein weiterer Gottesdienst zu Ehren der Heiligen statt. Um 9.30 Uhr ist Gedenken und Kranzniederlegung am Mahnmal "Heimkehr - Mahnung zum Frieden" am Ortseingang. Anschließend führt die Friedenswallfahrt zur Kirche. Dort beginnt um 10.15 Uhr ein feierlicher Gottesdienst, musikalisch gestaltet vom Chor. Eine Andacht und Einzelsegnung mit der Rita-Reliquie um 14 Uhr schließt den Festtag. Festprediger am Wochenende ist Augustinerpater Lukas Schmidkunz, ein gebürtiger Fuchsmühler.An beiden Tagen werden Rita-Rosen und Rita-Devotionalien verkauft und gesegnet. Außerdem ist der Klosterladen am Samstag von 16 bis 17 Uhr, am Sonntag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und am Nachmittag zur Andacht geöffnet. Zum Gedenken an die Heilige wird ab Freitag, 12. Mai, täglich eine Rita-Novene gebetet. Wochentags finden daher die Messen um 19 Uhr statt, um 18.30 Uhr beginnen jeweils die Rita-Novenen. Am Samstag, 13. Mai, ist die Rita-Novene um 16.30 Uhr, anschließend ist Heilige Messe. Am Sonntag, 14. Mai, findet die Rita-Novene im Anschluss an den Gottesdienst um 8.30 Uhr statt.