Erinnerungen an die Schulzeit aufgefrischt

Vermischtes Fuchsmühl

19.05.2017

Der Schülerjahrgang 1972/73 aus Wiesau, Fuchsmühl, Falkenberg und Friedenfels traf sich nach einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche "Maria Hilf" in Fuchsmühl zum Klassentreffen im Gasthof "Weißenstein". Bei der gemeinsamen Feier des 45. Geburtstags hatten sich die ehemaligen Klassenkameraden viel zu erzählen. Sogar aus Amerika angereist war Christian Söllner aus Friedenfels. Alte Fotos sorgten in der Runde für Stimmung. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht. Bild: Langer