Vermischtes Fuchsmühl

27.04.2017

Der Frauen- und Mütterverein zählt in Fuchsmühl zweifellos zu den tragenden Säulen. Die Dienste der Frauen sind für die Pfarrei unverzichtbar. Das weiß auch Pfarrer Joseph.

Ehrungen Mit Urkunden und Blumen dankte der Frauen- und Mütterverein Fuchsmühl Hildegard Aigner, Rita Brandl, Cornelia Englmann, Sigrun Hartung, Monika Höcht, Edith Konrad, Gertrud Konz, Elisabeth Männl, Elisabeth Schraml, Elvira Seuss, Marlene Stöckert, Rosemarie Ströll, Gerda Tretter und Elisabeth Vogl für 25 Jahre Treue. 30 Jahre: Gunda Bauer, Claudia Käs, Heidi Greger, Thea Kretschmer, Irmelinde Riedl, Gisela Rudhoff, Lydia Zucker. 40 Jahre sind Frieda Fürst, Christa Müller und Marga Schreiber dabei. 50 Jahre: Hannelore Gammer. 60 Jahre: Theresia Englmann. Rita Schröck ist bereits 70 Jahre Mitglied beim Fuchsmühler Frauen- und Mütterverein. (wro)

(wro) In seinen Grußworten in der Jahresversammlung würdigte der Präses des Frauenbunds die Arbeit der Damen. Besonders hob er dabei den Einsatz um die Pflege der Pfarrkirche hervor. Die Pfarrei erspare sich viel Geld. "Rund 5000 Euro werden allein durch den Kirchenputz gespart", fügte Pfarrer Joseph anerkennend hinzu und stellte lobend fest: "Ihr seid lebendige Steine der Pfarrei." Der katholische Geistliche fragte: "Was wäre unsere Pfarrei ohne unseren Frauen- und Mütterverein? Es ist nicht selbstverständlich, was ihr für die Pfarrei leistet. Ich wünsche mir, dass Sie auch weiterhin helfen." Vorsitzende Anna Koller kann sich auf ein engagiertes und gut eingespieltes Team verlassen. In aller Deutlichkeit würdigte sie dies in der Jahreshauptversammlung im Gasthof "Weißenstein". Kollers ausführlicher Rückblick verwies auf viele Veranstaltungen, Geburtstagsbesuche und gemeinsam gestaltete Stunden. Gut besucht waren das Konzert mit Brigitte Traeger im Januar, das Faschingskaffeekränzchen, das "schwarze Rorate" im Advent und der Einkehrnachmittag mit Pfarrer Martin Besold sowie der Abend zum Weltgebetstag. Unter der Leitung von Franziska Heindl wurden in der vorösterlichen Zeit 350 Osterkerzen gestaltet und später verkauft. Gemeinsam mit den Kommunionkindern wurden Osterbüschel gebastelt. Von den "Hutzastub'n"-Frauen konnten 30 gestickte Decken für wohltätige Zwecke weitergegeben werden. Der Frauen- und Mütterverein war wieder spendenfreudig. So wurden allein vom Verkaufserlös des Adventsbasars 1600 Euro an gemeinnützige Organisationen weitergereicht. Mitglieder sammelten auch wieder für das Müttergenesungswerk. Den Erlös aus dem Kuchenverkauf beim Bürgerfest bezifferte die Vorsitzende auf rund 1200 Euro, rund 1100 Euro wurden beim Pfarrfest abgerechnet. Wenn es gilt, Wallfahrergruppen zu bewirten, sage man nicht nein, lobte die Sprecherin das Engagement der Mitglieder. Regelmäßig geht der Frauen- und Mütterverein auf Reisen. So wurde ein Tagesausflug in den Bayerischen Wald unternommen. Für die Diözesanwallfahrt nach Simbach wurden die Buskosten aus der Vereinskasse bezahlt. Mit einer Fahnen- oder Mitgliederabordnung sei man bei verschiedenen Anlässen stets gerne vor Ort, fasste Koller die zahlreichen Ereignisse des vergangenen Jahres noch einmal zusammen. Den derzeitigen Mitgliederstand bezifferte Koller auf 297. Neu aufgenommen in den Kreis des Frauen- und Müttervereins wurden Kristina Konz, Jeanette Rasp, Kristin Schraml und Sonja Wölfl. Mit einem bebilderten Rückblick - moderiert von Irene Schön - schloss der Nachmittag des Müttervereins.