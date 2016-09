Neue Mitarbeiterin im Fuchsmühler Rathaus

Vermischtes Fuchsmühl

Mit einem "Herzlich willkommen" und dem Ausbildungsplan in der Hand begrüßte Bürgermeister Wolfgang Braun (rechts) die neue Auszubildende Carina Schärl (Dritte von rechts) an ihrem Arbeitsplatz im Fuchsmühler Rathaus. Er wünschte der jungen Fuchsmühlerin alles Gute. Braun stellte der künftigen Mitarbeiterin sowohl ihren Arbeitsbereich als auch die Kollegen vor. Im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung wird Carina Schärl im Fuchsmühler Rathaus nicht nur die gesamte Bandbreite der Tätigkeiten in einer öffentlichen Verwaltung kennenlernen. Darüber hinaus besucht sie den Blockunterricht sowohl an der Berufsschule in Regensburg, als auch den der Bayerischen Verwaltungsschule. Für die Betreuung sowie eine umfassende Ausbildung der neuen Kollegin sorgen neben dem geschäftsführenden Beamten Ernst Tippmann sein Wiesauer Amtskollege Thomas Weiß und die Mitarbeiter im Fuchsmühler Rathaus. Carmen Höfer, Bernd Spörrer, Nicole Fürst, Ernst Tippmann und Lothar Ernstberger (im Bild von links) freuten sich über die neue Kollegin. Bild: wro