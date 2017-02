Vermischtes Fuchsmühl

07.02.2017

07.02.2017

Ob nun Mitglied in einem kirchlichen Gremium, in Sachausschüssen, als Mesner, Lektor oder Kommunionhelfer, im Singkreis oder Kirchenchor - die Einsatzbereiche sind vielfältig und meist arbeitsintensiv. Dafür sagte Pfarrer Joseph nun "Vergelt's Gott".

Ein Zusammenspiel

Herausragende Leistungen

Verzeihen wir einander die Schwächen und Missverständnisse. Arbeiten wir zusammen. Pfarrer Joseph

Verdiente Chormitglieder Eine Auszeichnung seitens der Pfarrei für zehnjährige Mitgliedschaft im Kirchenchor erhielt Katharina Schnurrer (sie ist zugleich das jüngste Mitglied und zuständig für das Notenmaterial). Für 30 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor wurden mit der Bischofsurkunde ausgezeichnet: Anita Schnurrer (Solistin Sopran, Organisatorin vieler Veranstaltungen), Alexander Gleißner (Solist Tenor, kommt regelmäßig von Waldershof herüber, um dabei sein zu können), Helmut Höcht (aktiver Sänger und Beauftragter für den Internetauftritt des Kirchenchores). Für 65 Jahre Mitgliedschaft im Fuchsmühler Kirchenchor erhielten Hans Eger (Tenorsolist, führende Chor-Stimme und ehemaliger langjähriger Chorsprecher) sowie Richard Scherm (eine führende Stimme im Chor, stets einer der Ersten bei den regelmäßigen Chorproben) die Ehrennadel des "Allgemeinen Cäcilienverbandes für Deutschland" in Gold. (wro)

Ohne die ehrenamtlichen Kräfte könnte eine Pfarrei kaum existieren, helfen sie doch viel Geld sparen. Das würdigt die Wallfahrtspfarrei "Maria Hilf". Auch heuer lud sie daher zu einem großen Dankeschönabend ein. Auch sprachen Pfarrer Joseph, Chorsprecher und Kirchenpfleger Xaver Stock und der eigens für diesen Anlass aus Oberfranken angereiste Regionalkantor Stephan Merkes langjährigen Kirchenchormitgliedern ihre Anerkennung aus. Überschattet wurde der Ehrenabend von der Nachricht des Todes des langjährigen und geschätzten Chorleiters Heribert Bauer.Dem gemütlichen Beisammensein im katholischen Jugendheim ging ein gemeinsamer Gottesdienst in der Wallfahrtskirche voraus, der vom Kirchenchor musikalisch mitgestaltet wurde. In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Joseph an die vielen Glieder am Körper jedes Menschen und beschrieb deren unterschiedliche, kleine und große Aufgaben. Wie das Zusammenspiel einzelner Körperteile, so müsse man sich auch das gemeindliche Miteinander und die Arbeit in den Pfarreien vorstellen, zog der Seelsorger einen bildlichen Vergleich. Jeder bringe seine Fähigkeiten, Talente und Kenntnisse in die Gemeinschaft ein. Ohne Zweifel sei jeder wichtig. Für ihren unermüdlichen Einsatz dankte Pfarrer Joseph den Mitarbeitern noch einmal bei einer kurzen Ansprache im Jugendheimsaal. Pfarrer Josephs Dank galt seinem Mitbruder Pater Martin, allen kirchlichen Vereinen, darüber hinaus der Marktgemeinde, den Gemeinderäten und dem Bürgermeister, nicht zuletzt den zahlreichen Helfern, die sich stets - in welcher Form auch immer - aktiv ins kirchliche Gemeindeleben einbringen, wie der Geistliche sich ausdrückte. Pfarrer Joseph bat um weitere Mitarbeit, "damit unsere Pfarrei auch künftig lebendig bleibt". Der Vinzentinerpater ergänzte: "Ich vertraue auf Ihre weitere Unterstützung und Ihr Gebet. Verzeihen wir einander die Schwächen und Missverständnisse. Arbeiten wir zusammen." Grußworte kamen auch von Pfarrgemeinderatssprecherin Christa Müller. Sie nutzte die Gelegenheit, um Pfarrer Joseph "für dessen Auswahl an schönen Texten und für seine kurzweiligen Predigten" zu danken. Besonders lobte Müller die Offenheit und Herzlichkeit allen Pfarreimitgliedern gegenüber. Im Namen der Marktgemeinde Fuchsmühl bedankte sich Bürgermeister Wolfgang Braun für das hervorragende Miteinander. "Fuchsmühl lebt von der guten Zusammenarbeit."Für ihre langjährigen Verdienste zum Wohl der Pfarrgemeinde wurden Christa Hilgarth, Alois Konz und Katharina Ernstberger ausgezeichnet.Christa Hilgarth: "Christa Hilgarth ist ein Mädchen für alles", lobte Pfarrer Joseph die rund 30-jährige Mitarbeit als Lektorin und Kommunionhelferin. Gemeinsam mit ihrer Schwägerin Erika kümmert sich die rührige Unterstützerin auch um den stets wechselnden Blumenschuck in der Wallfahrtskirche. Die Fuchsmühlerin pflegt die Kirchenwäsche, sorgt sich um die Ministranten- und Sternsingerkleidung und hilft bei vielen kirchlichen Veranstaltungen tatkräftig mit. Aktiv trägt sie auch die Vorbereitungen zur Erstkommunion oder Kindergottesdienste mit. Unter ihrer jahrzehntelangen Obhut steht auch die Pflege der am Steinwaldrand gelegenen Andachtskapelle "Maria Frieden". In Anerkennung ihrer Verdienste um den Gebetsort wurde Hilgarth bereits im November vergangenen Jahres mit der Fuchsmühler Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet. Pfarrer Joseph würdigte sie darüber hinaus auch als eine gute Beraterin, mit der man "stets über alles reden kann". Pfarrer Joseph fasste zusammen: "Ich könnte mir nicht vorstellen, was ich ohne die Christa wäre."Alois Konz: Als einen Menschen mit einem großen Herzen, bezeichnete Pfarrer Joseph den stellvertretenden Mesner und ehrenamtlichen Hausmeister Alois Konz. "Wir brauchen Alois nicht fragen. Er weiß schon, wo man Hilfe braucht, nie sagt er Nein." Regelmäßig verpasst er den klösterlichen Obstbäumen einen frischen Schnitt. "Eine neue Frisur", wie Pfarrer Joseph scherzend hinzufügte. Nach seinem Wohlbefinden befragt, antworte er stets mit "gut".Käthe Ernstberger: Aus gesundheitlichen Gründen verhindert war Katharina ("Käthe") Ernstberger, die trotz ihrer 82 Jahre der Pfarrgemeinde stets mit Rat und Tat zur Seite stehe. "Ich möchte sie heute in ganz besonderer Weise ehren und für sie beten, damit sie schnell wieder gesund wird und in die Kirche kommen kann", sagte der Seelsorger. Die Ehrung für die erkrankte Fuchsmühlerin nahm Tochter Karin entgegen.