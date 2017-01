Freizeit Gebenbach

19.01.2017

Einen neuen Vorstand wählte der Gebenbacher Stopselclub bei seiner Jahreshauptversammlung.

Bei der Zusammenkunft im Vereinslokal Obermeier trugen die Verantwortlichen mit Vorsitzendem Peter Nitsche an der Spitze ihre Berichte vor.Bürgermeister Peter Dotzler bedankte sich bei den Ehrenamtlichen für die geleistete Arbeit, zum Beispiel für die Teilnahme des Stopselclubs am Ferienprogramm. Bei den Neuwahlen wurde Peter Nitsche als Vorsitzender im Amt bestätigt. Ein gemeinsames Essen schloss sich an.