23.01.2017

Simon Lösch gibt bei der Blasmusik Gebenbach weiterhin den Ton an. Die Mitglieder bestätigten ihn bei der Hauptversammlung im Amt.

Vorstand Vorsitzender: Simon Lösch Stellvertreter: Siegfried Siegert



Kassier: Andreas Rumpler



Schriftführerin: Anna Schreglmann



Beisitzer: Jürgen Lindner, Marion Giehrl , Jürgen Schneider



Zeugwart: Markus Schöpf



Notenwart: Markus Schlotmann



Aktivensprecherin: Veronika Fröhlich .



Darüber hinaus gehören dem Vorstand an Dirigent Gerhard Böller und Angelika Schöpf als Dirigentin des Nachwuchsorchesters.

Bei dem Treffen im Gasthaus Obermeier zeigte Lösch in seinem Bericht die Entwicklung des Vereins im vergangenen Jahr auf. Die Blasmusik hat derzeit 298 Mitglieder. Von den 103 Aktiven - etwas weniger als im Vorjahr - sind 48 unter 18 Jahre alt. Die vier Ensembles - Orchester, Nachwuchsorchester, Saxophoniker und Herzensblecher - bestritten insgesamt 47 Auftritte und trafen sich zu 194 Proben.Als musikalische Höhepunkte bezeichnete Lösch das Frühjahrskonzert, den Auftritt in der Mausbergkirche und die Teilnahme am Wertungsspiel in Oberviechtach. Dort schnitt man in der Oberstufe mit sehr gutem Erfolg ab. Ebenfalls bedeutsam war die Mitwirkung an einem Musical-Projekt der Grundschule. Für die Aufführung von "Der kleine Tag" hatte man eigens ein Projektorchester zusammengestellt, das sich in zahlreichen zusätzlichen Proben auf diese Aufführung vorbereitet hatte.Wichtigste Aufgabe des Vereins ist es jedoch, Kinder und Jugendliche an den verschiedenen Instrumenten aus- und weiterzubilden. So werden derzeit 41 Nachwuchskräfte geschult. Betreut werden sie von insgesamt 13 Ausbildern, die im vergangenen Jahr nahezu 1000 Stunden geleistet hatten. Neun dieser jungen Aktiven nahmen an den Lehrgängen und Prüfungen des Nordbayerischen Musikbunds teil.Dass die Qualität der Ausbildung auf hohem Niveau erfolgt, beweist die erneute Auszeichnung mit dem Junior-Award der Nordbayerischen Bläserjugend. Auf diese Würdigung sei man sehr stolz, bemerkte Lösch. Er appellierte, diesen Erfolg bekannt zu machen, denn erfahrungsgemäß gewinne man neue Nachwuchsspieler meist nur durch persönlichen Kontakt und die Empfehlung von Freunden und Bekannten.Kassier Andreas Rumpler hob in seinem Bericht die Bedeutung von Zuwendungen, Spenden und Mitgliedsbeiträgen hervor. Nur damit sei es möglich, die Ausbildung zu finanzieren. Größte Anschaffung im vergangenen Jahr war ein neuer Pkw-Anhänger zum Transport von Instrumenten.Aktivensprecherin Theresa Schöpf berichtete von zahlreichen außermusikalischen Aktivitäten der Mitglieder. So standen ein gemeinsamer Theaterbesuch, DVD- und Spiele-Abende sowie eine Fahrt zur Amberger Hütte in den Stubaier Alpen auf dem Programm. Höhepunkt war die dreitägige Busfahrt nach Amsterdam. Das Zeltlager für Kinder auf dem Mausberg war wieder ein Renner im Ferienprogramm.Der Terminkalender 2017 der Gebenbacher Blasmusik ist bereits jetzt prall gefüllt. Ein Höhepunkt ist das Frühjahrkonzert am Samstag, 20. Mai. Der Vorbereitung darauf dient das Probenwochenende, das von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. April, in Pottenstein stattfindet. Darüber hinaus wirkt die Blasmusik an mehreren Festzügen und am Jubiläum des Patenvereins in Vilseck mit. Die Teilnahme an den Malteserserenaden in Amberg ist für Sonntag, 2. Juli, vorgesehen.