26.01.2017

Minus 18 Grad zeigte das Thermometer, als sich die kleinen Räuber des BRK-Waldkindergartens in der Ortsmitte Kainsricht versammelten. Trotz der klirrenden Kälte schaute man nur in fröhliche Gesichter. Die Mädchen und Buben hatten ihre Schlitten dabei, denn der Weg in den Räuberwald war schneebedeckt.

Kainsricht. "Hallo, ich bin Jakob (mit der Stachelmütze) und gehe in den Waldkindergarten. Momentan ist es sehr kalt bei uns. Deswegen muss ich in der Früh auch immer ganz viel anziehen. Erst Unterwäsche und das erste Paar Socken, dann noch mal lange Unterwäsche. Jetzt zieht mir meine Mama noch ein zweites Paar Wollsocken darüber. Danach schlüpfe ich in eine Jogginghose und einen warmen Woll- oder Fleecepulli. Zum Schluss ziehe ich natürlich meinen Schneeanzug an, zwei Mützen, eine Loop und dichte Handschuhe. Jetzt kann es mich nicht mehr frieren."Kurz nach acht Uhr verabschiedeten sich die Kleinen von ihren Eltern, dann ging es los, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens. 13 Buben und Mädchen liefen durch den tiefen Schnee. So brauchten sie für den knappen Kilometer zum Kindergarten (zwei Baucontainer) schon mal zwei Stunden. Aber nicht, weil die Kinder den Weg nicht geschafft hätten. Ganz im Gegenteil: Sie liefen wiederholt zurück, warfen sich in den Schnee, machten Schneeengel oder eine Schneeballschlacht. Jeder Wegabschnitt wurde mit einem Bild gekennzeichnet. Dort warteten die Kinder aufeinander. Die Gruppe lernte so, aufzupassen, dass niemand verloren oder zurückgelassen wurde.Im Wald angekommen, halfen die eingemummten Wanderer beim Feuer machen. Für die Notdurft im Wald gab es gar ein kleines Klohäuschen. Im "Kindergarten"sorgte ein kleiner Gasofen dafür, dass sich die Kinder bei Bedarf aufwärmen konnten.Die Wanderung durch die idyllische Winterlandschaft zwischen Kainsricht und Schalkenthan machte hungrig. Mit warmem Tee aus der Thermosflasche und einer gesunden Brotzeit stärkte sich die Gruppe, ehe die Kleinen am Schlittenberg um die Wette rutschten."Ist das nicht zu kalt?", waren die Pädagogen vorab wiederholt gefragt worden. "Nein!", riefen die Kinder laut. Denn sie bewegten sich und vergnügten sich mit Spielen. Dazu gab es viel zu entdecken, zu forschen, , nachzudenken, nachzufragen, zu experimentieren und das alles live und in Farbe.Die Kleinen durften Zusammenhänge in der Natur selbst begreifen. Fürs Leben zu lernen. Dazu gehört im Sommer auch, einen lebendigen Frosch in den Händen zu spüren und ihn nicht nur in einem Sachbuch zu betrachten. Oder, wie im Winter, Schnee über dem Feuer zum Schmelzen zu bringen, um ihn nachher in einer ausrangierten Pfanne mit Naturmaterialien wieder gefrieren zu lassen.