02.02.2017

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Gebenbach hat neu gewählt. Ein Führungsquartett zeichnet für die Geschicke verantwortlich - je zwei weibliche und männliche Mitglieder.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Franziska Schüßlbauer blickten alle Mitglieder sowie Pfarrvikar Christian Preitschaft, Jugendbeauftragter Thomas Kraus und Bürgermeister Peter Dotzler auf 2016 zurück. Schriftführerin Hannah Fellner gab einen Rückblick auf zahlreiche Aktionen, etwa die Beteiligung am Kinderfasching, Teilnahme an der Minibrotaktion und Gestalten von Gottesdiensten. Zu den Höhepunkten zählten die dreitägige Skifahrt und die Organisation der Kirwa.Bei den Wahlen wurden Franziska Schüßlbauer und Magdalena Pfab zu den weiblichen sowie Johannes Gottschalk und Tobias Milde zu männlichen Vorständen gekürt. Selina Bernhardt wurde Schriftführerin. Beisitzer sind Josef Obermeier, Lukas Pfab und Benedikt Waltmann. Das Engagement der ausgeschiedenen Mitglieder Lisa und Michael Gottschalk, Andreas Kick, André Schüßlbauer, Ramon Morkus und Hannah Fellner wurde gewürdigt.Am Ende dankte Pfarrvikar Christian Preitschaft für die kirchliche Arbeit und hoffte weiter auf gute Zusammenarbeit. Bürgermeister Peter Dotzler lobte das Mitwirken der KLJB in der Gemeinde, vor allem für die Organisation der Kirchweih. Er wies auf die neuen Angebote für Jugendliche wie den umgestalteten Badeweiher in Atzmannsricht hin. Thomas Kraus gab einen Ausblick auf die Planungen für Jugendangebote 2017.