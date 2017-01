Freizeit Gebenbach

20.01.2017

1

0 20.01.2017

"Vorhang auf", heißt es ab März wieder bei der Theatergruppe Gebenbach, die dieses Jahr das Stück "Frühlingserwachen" von Regina Rösch auf die Bühne bringt. Das verspricht ein unterhaltsames Theatervergnügen. Die Regie führt Christa Piehler.

Zum Inhalt: Jeden Abend warten die braven Ehefrauen Rosemarie Aumüller und Irmtraud Dürr - mit Strickjacken und Pantoffeln - auf ihre abgearbeiteten Männer. Schließlich schaffen Hans-Peter Aumüller und Ernst-Wolfgang Dürr tagtäglich auf dem Amt, wo sie sich fast genauso verausgaben wie beim täglichen Bewachen des Gembecker Maibaums. Die ländliche Idylle wird gestört, als Rudolf Bischoff und Klaus Messner ins Nachbarhaus einziehen und die Abendruhe der Beamten mit lauter Rockmusik stören. Während die Männer die neuen Nachbarn nicht leiden können, suchen deren beiden Ehefrauen sowie die Dorfratschn Traudl und Gretl Henneberger gerne die Nähe der jungen Männer.Nach einem gemeinsamen Saufgelage mit Schwarzgebranntem haben die braven Ehefrauen allerdings am Folgetag einen Filmriss. Und ausgerechnet an diesem Morgen hängen Damenunterhosen am Gembecker Maibaum. Ob es sich um ihre eigenen Liebestöter handelt, wissen die beiden zwar nicht. Aber keinesfalls dürfen die eifersüchtigen Ehemänner etwas davon erfahren. Die allerdings erinnern sich auch nicht mehr so genau daran, wie sie vom abendlichen Preisschafkopf nach Hause gekommen sind. Am Ende klärt sich alles auf, und doch bleibt ein Nachgeschmack, als die Vier erfahren, wer die neuen Nachbarn wirklich sind.Das "Frühlingserwachen ist im Gebenbacher Pfarrsaal an folgenden Terminen zu sehen: Samstag, 18. März, 20 Uhr; Sonntag, 19. März, 14 und 19 Uhr; Freitag, 24. März, 20 Uhr; Samstag, 25. März, 20 Uhr; Sonntag, 26. März, 19 Uhr; Freitag, 31. März, 20 Uhr; Samstag, 1. April, 20 Uhr; Sonntag, 2. April, 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Gerlinde Piehler (09622/47 53).