Kultur Gebenbach

29.01.2017

5

0 29.01.2017

Den Jahreswechsel nutzten die Dirigenten der Blasmusik Gebenbach, um auf die musikalische Arbeit zurückzublicken. Für Dirigent Gerhard Böller ist eine kontinuierliche Probenarbeit von hoher Bedeutung. Neben den 50 Gesamt- wurden deshalb insgesamt 26 Registerproben abgehalten. Zur Vorbereitung auf das Frühjahrskonzert gab es ein dreitägiges Probenwochenende in Pottenstein und einen zusätzlicher Probentag. Enttäuscht äußerte sich Böller über den nachlassenden Probenbesuch nach dem Frühjahrskonzert.

Neben diesem Konzert war die Teilnahme am Wertungsspiel in Oberviechtach ein Höhepunkt 2016. In der Oberstufe erreichte man die Auszeichnung "mit sehr gutem Erfolg teilgenommen". Böller möchte die Anregungen der Wertungsrichter mit in die Probenarbeit einfließen lassen. Angelika Schöpf berichtete als Leiterin des Nachwuchsorchesters von 44 Gesamtproben und fünf Auftritten. Sie lobte die sehr gute Atmosphäre im Orchester und den Zusammenhalt der Gruppe. Alle Spieler traten stets vollzählig zu den Auftritten an und die Beteiligung an außermusikalischen Aktivitäten war sehr hoch: Die Nachwuchsmusiker trafen sich zu mehreren DVD-Abenden, radelten gemeinsam nach Hirschau und besuchten das Freizeitland Geiselwind.Die fleißigsten Musiker wurden von Gerhard Böller zusammen mit Vorsitzendem Simon Lösch als "Musiker des Jahres 2016" geehrt. Diese Auszeichnung wird an Orchestermitglieder verliehen, die den besten Probenbesuch im vergangenen Jahr hatten. Spitzenreiter waren Jonas Heinz und Markus Schlotmann mit 55 von 56 Gesamtproben. Andreas Schneider wurde für 52 und Johanna Giehrl für 51 Probenbesuche geehrt.