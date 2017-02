Kultur Gebenbach

03.02.2017

Früher brachen die Leute vom Dorf in die große, weite Welt auf. Heute zeigen die Wegweiser der Kosmopoliten mitunter in die entgegengesetzte Richtung - zum Beispiel nach Atzmannsricht.

Glasmanufaktur Die Glasmanufaktur Hofmeister hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Die Familie ist seit mindestens 200 Jahren eng mit dem Werkstoff Glas verbunden. Allein in den jüngsten drei Generationen waren 15 Familienmitglieder als Glasmacher tätig. Sie waren früher, wie viele andere Handwerker auch, oft auf Wanderschaft. Der 1901 geborene Xaver Hofmeister - Großvater des heutigen Firmenchefs - hat während seines Berufslebens in 25 verschiedenen Glashütten in Deutschland und Österreich gearbeitet.



Sein namensgleicher Enkel hat 1973 in der Glashütte Rosenthal in Amberg seine Ausbildung begonnen. 1988 erhielt er den Meisterbrief und war dann zehn Jahre lang für die Produktentwicklung zuständig. In dieser Zeit knüpfte er viele Kontakte zu Künstlern auf der ganzen Welt, die mit Glas arbeiteten. Nebenbei baute er sich in Eigenregie einen kleinen Glasofen. 1997 entschied sich Hofmeister für die Selbstständigkeit, eröffnete zunächst die Evelyn-Hütte, eine Mini-Manufaktur, in Gebenbach, expandierte dann und siedelte in das Industriegebiet Immenstetten um. Mehrere Kundeninsolvenzen zwangen ihn 2013 zur Geschäftsaufgabe. 2015 startete er zusammen mit seinem Sohn in Atzmannsricht neu durch und knüpft an seine alten Erfolge an. (upl)



www.glasstudio-hofmeister.com

Dort kehren seit geraumer Zeit, völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit, Künstler aus der ganzen Welt ein. Sie haben die Glasmanufaktur Hofmeister entdeckt, die in der Lage ist, höchst diffizile Skulpturen aus Glas herzustellen."Im Februar kommt wieder der Paul Kostabi", sagt Glasmacher Xaver Hofmeister (59) aus Gebenbach und wischt sich die staubigen Hände an einem Tuch ab. Kostabi ist ein Musiker, Musikproduzent, Maler und Bildhauer aus Kalifornien. Die Werke des 52-Jährigen sind im Guggenheim-Museum in New York, im Paterson-Museum New Jersey oder im "New England Museum of Art" in Brooklyn ausgestellt. Und sie entstehen bisweilen in einer Halle am Ortsrand von Atzmannsricht.So drei, vier Tage werde er schon bleiben, vermutet Hofmeister. "Wir organisieren ihm dann wieder irgendwo ein Zimmer." Kostabi kennt sich in Hofmeisters Werkstatt bereits aus. "Er war schon mal da. Es ist halt besser, wenn er mitarbeitet. Dann kann er direkt auf den Herstellungsprozess Einfluss nehmen." Der exzentrische Künstler aus den Vereinigten Staaten und der bodenständige Handwerker aus der Oberpfalz - sie scheinen gut zu kooperieren.Die Gallerie F in Kranenburg, eine renommierte Künstleragentur, hat Kostabi den Weg nach Atzmannsricht gewiesen. Die Fachleute dort wussten, dass es da in der Oberpfalz einen gibt, der mit seiner Mannschaft aus geschmolzenem Glas die skurrilsten Dinge formen kann. Sie kannten Hofmeister über den Maler und Bildhauer Otmar Alt. Dieser hat bereits in den 1990er-Jahren die handwerkliche Hilfe des Gebenbachers in Anspruch genommen. Die Skulptur am oberen Ende der Bahnhofstraße in Amberg stammt von Alt.Mittlerweile kann Kostabi in Atzmannsricht nicht nur auf die Unterstützung eines, sondern mindestens dreier virtuoser Glasmacher bauen. Sebastian Hofmeister (27) ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten, hat im familieneigenen Betrieb den Beruf erlernt und als Geselle mit dem bundesweit besten Prüfungsergebnis abgeschlossen. "Sebastian ist der, der mit den Künstlern spricht, der auf sie eingeht und natürlich auch viel von ihnen lernt", sagt der Vater. Die Freundin des Juniors macht das Trio perfekt. Carolin (30) hat das Glasmachen in der Fachschule in Zwiesel im Bayerischen Wald kennen- und liebengelernt.Kostabi stellt aus Glas Pokale her, die an Fabelwesen erinnern. Der Kelch stellt den Kopf dar. Dicke, farbige Glas-Kleckse markieren die Augen und Münder. Der Stil ähnelt dem von Otmar Alt. Wenn der Amerikaner abgereist ist, macht sich bereits der nächste internationale Künstler auf den Weg: die 33-jährige Star-Designerin Helmi Remes aus Finnland hat ebenfalls ihren Besuch angekündigt. Sie hat einen ganz konkreten Auftrag an die Manufaktur: Die Hofmeisters sollen eine Vase aus zusammenklebenden Glasröhrchen fertigen. "Das ist eine extrem schwierige Aufgabe", erklärt Sebastian. "Bei der Produktion geht es um Hundertstel Millimeter". Ein fertiges Stück steht in der Werkstatt bereits auf dem Tisch - zwischen Brotzeit und Notizblöcken. Ein anderes funkelt derzeit im gleißenden Scheinwerferlicht der Pariser Glas-Messe. Dort stellt die junge Finnin gerade ihre Arbeiten aus. "Die Vasen sind limitiert. Von dieser Sorte gibt es nur 49 Stück", sagt Sebastian. Im Fachhandel ist das Werk für 900 Euro zu haben."Ich bin für die Erfahrung zuständig", sagt Xaver Hofmeister. "Der Praktiker ist mittlerweile der Sebastian." Der Junior-Chef des Familienbetriebes ist quasi in der Werkstatt aufgewachsen. "Mit elf Jahren hat er seine Weihnachtsgeschenke schon selber geblasen", erzählt der Vater. Es sind nicht nur die Künstler, die seine Arbeit schätzen. Auch die Wissenschaft greift hin und wieder auf das Know-how aus Atzmannsricht zu: Sebastian Hofmeister ist im Fachbereich Werkstofftechnik Gastdozent an der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.