22.05.2017

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, kommen die ehemaligen Regensburger Domspatzen des Renner-Ensembles zum zweiten Mal nach Gebenbach. 2016 gab der weltberühmte Chor vor 350 Gästen auf dem Open-Air-Festplatz im Irl in Gebenbach (Kreis Amberg-Sulzbach) Lieder aus 500 Jahren Reinheitsgebotgeschichte zum Besten. Das Publikum dankte es vor der besonderen Kulisse - mitten im Wald - mit tosendem Applaus.

Ehemalige Domspatzen

Großes Repertoire

Das Renner-Ensemble besteht aus ehemaligen Regensburger Domspatzen und kommt am Samstag, 15. Juli (20 Uhr), wieder in die Irlstraße. Es ist das älteste aktive Domspatzen-Ensemble. Mit ihrem ausgefallenen Programm tourten die Sänger dieses Jahr auf einer zweiwöchigen Konzertreise gemeinsam mit dem "Taipei Male Choir" durch Taiwan. Weitere Auftritte führten den Chor nach Schweden, Frankreich, Italien, Spanien, Japan und Argentinien.Das Ensemble nahm bereits erfolgreich an nationalen und internationalen Chorwettbewerben teil. Beim "International Male Voice Choral Festival" in Cornwall (England) wurden sie 2015 mit dem dritten Platz belohnt.Dieses Jahr widmen sie sich Liedern von Liebe, Glück und Leid. Über alle Jahrhunderte haben sich Dichter und Komponisten mit Themen befasst, die den Menschen sehr am Herzen liegen. Neben metaphysischen und religiösen Inhalten haben sie Werke geschrieben, die die Freude am Leben, an Geselligkeit, an erfülltem Dasein, aber auch die Kehrseite - das Verzweifeln am Leben und die Einsamkeit - zur Sprache bringen.Mit dem Programm "Greensleeves" präsentiert das Renner-Ensemble diese Facetten der Dicht- und Tonkunst und zeigt, wie die Themen auch in internationalen Volksliedern Eingang finden. Das Ensemble besticht mit großer Vielfalt: Das Repertoire umspannt Chorwerke für Männerstimmen quer durch die Jahrhunderte - von Wolfgang Amadeus Mozart über Josef Gabriel Rheinberger bis zu Michael Jackson.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und www.nt-ticket.de.