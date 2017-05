Politik Gebenbach

19.05.2017

Sie sorgen sich um andere, diesmal standen sie im Mittelpunkt: In Gebenbach wurden die staatlichen Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst an Feuerwehrmänner der Vereine Holzhammer und Neuersdorf verliehen. Eine verdiente Auszeichnung, riskieren sie doch stets ihr Leben für ihre Mitmenschen.

Landrat Richard Reisinger überreichte die Auszeichnungen an Matthias Kick, Michael Zeiler (beide Feuerwehr Holzhammer) und Johann Schorner (Feuerwehr Neuersdorf). Gleichzeitig dankten er und Kreisbrandrat Fredi Weiß den Feuerwehrmännern für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft.