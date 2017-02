Politik Gebenbach

Gebenbach hat seinen Etat im vergangenen Jahr um über 300 000 Euro überschritten. Im Gemeinderat wurde nun erklärt, wofür das Geld ausgegeben worden ist.

Zuschuss für Kindergarten

Neue Streukästen

Gebenbach. (zöh) Die Prüfung der Jahresrechnung 2015 stand im Mittelpunkt der Sitzung. Die Gemeinderäte Franz Gottschalk, Norbert Hager und Thomas Kraus hatten vor wenigen Wochen mit Kämmerin Sabine Wilde die Zahlen aus dem Vorjahr geprüft. In dem jetzt vorgelegten Bericht wird ersichtlich, dass der Haushalt um insgesamt mehr als 300 000 Euro überschritten wurde. Doch das wurde in der Sitzung auch erklärt.Die größten Posten waren demnach 103 000 Euro für die Wasserversorgung, 61 000 Euro für Baunebenkosten im Gewerbegebiet Rohrleite sowie 45 000 Euro für Zuschüsse an den Kindergarten. Alle Haushaltsüberschreitungen wurden ohne Gegenstimme genehmigt. Ein Überschuss von 144 000 Euro konnte aus dem Verwaltungs- dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.Die 26. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord für den Bereich Wirtschaft und die 27. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord für den Verkehr wurden ohne Diskussion zur Kenntnis genommen.Bürgermeister Peter Dotzler nahm zu den bei der Bürgerversammlung vorgetragenen Anfragen Stellung. Demnach werden künftig die Tagesordnung und die Beschlüsse der öffentlichen Gemeinderatssitzungen auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Ein weiterer Punkt: Es wurden neue Streukästen bestellt und die vorhandenen überprüft.Die Geschwindigkeitsmessanlagen wurden von Smileys auf konkrete Anzeigen umgestellt, sofern dies technisch möglich war, sagte Dotzler. Die Messergebnisse werden mit der Polizei ausgewertet. Die Anfrage wegen der an einem Wirtschaftsweg durch einen Biber verursachten Schäden sei an den Besitzer des Weges weitergeleitet worden, hieß es.