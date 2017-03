Politik Gebenbach

27.03.2017

Grünes Licht für eine Photovoltaikanlage mit bis zu drei Megawatt Leistung: Einstimmig beschloss der Gebenbacher Gemeinderat die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans. Damit stimmte er grundsätzlich diesem Projekt entlang der Bahntrasse und der B 14 zu.

Mindestens 1,5 Megawatt

Neues Fahrzeug für Wehr

Krippe wird zu klein

"Bürgerfreundlich" Etwas ausführlicher fiel die Stellungnahme des Landratsamts zu den von der Gemeinde vorgelegten Jahresrechnungen für 2011 bis 2014 aus. Die Behörde empfahl Gebenbach, die Grundsteuerhebesätze anzuheben. Auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer sollte diskutiert werden, denn in anderen Landkreiskommunen gelten Sätze von 380 Prozent (Gebenbach: 310 Prozent).



Das Landratsamt rät der Gemeinde auch, die Gebühren für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung anzuheben, ebenso den gemeindlichen Anteil am beitragsfähigen Erschließungsaufwand nach dem Baugesetzbuch. Die Gemeinde, so das Landratsamt, solle diese Einnahmequelle stärker ausschöpfen und eventuell ihren Anteil von 20 auf 10 Prozent reduzieren. "Wir sind eben bürgerfreundlich", so der Kommentar von Bürgermeister Peter Dotzler.



Kritisch sieht das Landratsamt auch das Vermächtnis von Josef Stauber, der der Gemeinde 15 000 Euro für eine "Heimatstube" vermacht hat. "Wir kommen da bei der Sanierung des Pfarrhofs wahrscheinlich zu einer Lösung", sagte Peter Dotzler. Den Rat eines Steuerberaters solle die Gemeinde einholen, rät das Landratsamt, damit für Pflanzenölblockheizkraftwerk und Wasserversorgung eine Umsatzsteuer richtig oder überhaupt angesetzt werden könne. (gfr)

Das Gemeindeparlament hatte in seiner Sitzung einen Antrag von Markus Rösch aus Gebenbach abzuarbeiten, der knapp an der Gemeindegrenze zu Hirschau auf einer Fläche von etwa 60 000 Quadratmetern eine Photovoltaikanlage plant. Für Bürgermeister Peter Dotzler war wichtig, dass der Anlagenbetreiber seinen Firmensitz in Gebenbach hat und der Gemeinde keine Kosten entstehen. "Sechs Hektar Grünfläche können für Strom aus erneuerbaren Energien schon geopfert werden", sagte er.Mit einer Mindestleistung von 1,5 Megawatt rechnet Markus Rösch, aber drei Megawatt könnten bei günstigsten Bedingungen auch erzielt werden. Von der Bundesstraße 14 her sei die Anlage kaum zu erkennen, da dazwischen auch noch die Bahnlinie verlaufe. Die Einspeisung des Stroms in das öffentliche Netz stehe für die nächsten 20 Jahre fest, eine Direktlieferung an Endverbraucher sei nicht möglich. Vor der Abstimmung, die einstimmig zugunsten der Anlage ausfiel, stellte Peter Dotzler klar, dass Träger öffentlicher Belange zu beteiligen seien. Ebenso müssten die Bürger frühzeitig informiert und eingebunden werden.Keine Einwendungen hatte der Gemeinderat gegen Pläne der Stadt Hirschau, die an der B 14 einen öffentlichen Parkplatz errichten will. Außerdem plant Hirschau die Erweiterung vorhandener Mischgebiete und die Ausweisung eines Sondergebiets sowie öffentlicher Grünflächen mit Fuß- und Radwegen.Auch der Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Gebenbach-Kainsricht stimmten die Gemeinderäte zu. Zusammen mit der Feuerwehr Holnstein-Mittelreinbach werden zwei nahezu identische Fahrzeuge angeschafft, denn so fließen zehn Prozent mehr Fördergelder. Wie der stellvertretende Kommandant Gerhard Franz informierte, soll ein Allrad-Fahrzeug mit 1000-Liter-Tank und einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen angeschafft werden, denn das dürfe auch mit dem alten Dreier- und dem Feuerwehrführerschein gesteuert werden.Ein Drehkolbengebläse für die Kläranlage Gebenbach wird bei der Firma Käser in Coburg für knapp 5000 Euro gekauft, wie der Gemeinderat einstimmig entschied.Kurz andiskutiert wurde bei der Sitzung der Vorschlag der Flurbereinigungsgenossenschaft, die Kommune solle sich an der Anschaffung eines Seitenmulchgeräts beteiligen. Eine Anmietung sei vielfach gerade dann nicht möglich, wenn Mulchen anstehe, lautete die Begründung. Außerdem lägen die Mietkosten für zehn Jahre in der Größenordnung einer Neuanschaffung, und die gewährleiste, dass das Mulchgerät jederzeit zur Verfügung stehe. Der einstimmige Beschluss sieht eine Beteiligung der Gemeinde zu 50 Prozent an den Anschaffungskosten vor, jedoch begrenzt auf 4000 Euro.Peter Dotzler berichtete, dass der Breitbandausbau in der Gemeinde laufe, ebenso ein Projekt für alte Hausnamen. Im Kindergartenausschuss sei ein Plus von 7500 Euro festgestellt worden. "Für 2017 sind wir voll, für 2018 liegen genügend Anmeldungen vor, und unsere Krippe wird zu klein", stellte er fest. Von den geplanten Stromtrassen sei das Gemeindegebiet derzeit nicht betroffen, informierte er. "Aber wir bleiben dran, damit wir nicht bei einer weiteren Änderung der Trassenführung übergangen werden."